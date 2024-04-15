Щоб захистити Україну так, як Ізраїль потрібна політична воля — Зеленський

Щоб захистити від російських атак Україну, так само як Ізраїль, який не є членом Північноатлантичного альянсу, потрібна політична воля, а не активізація 5-ї статті НАТО.

Про це у вечірньому зверненні сказав президент Володимир Зеленський.

"Зараз увесь світ побачив по діях союзників у небі Ізраїлю та сусідніх країн, якою справді ефективною може бути єдність у захисті від терору, якщо в основі єдності – достатня політична воля. Разом діяли Ізраїль, Америка, Британія, Франція та Йорданія. Максимально ефективно", — сказав він.

За словами президента, союзники "не допустили, щоб терор узяв гору" і разом з іншими працюють, щоб не було й подальшої ескалації.

"Ізраїль не є членом НАТО, і не треба було нічого такого, як активація 5-ї статті. І ніхто не виявився втягнутим у війну. Вони просто допомогли захистити життя. "Шахеди" в небі України звучать так само як і в небі Близького Сходу. Балістика всюди б’є однаково, якщо її не збити. Небо Європи могло б уже давно отримати саме такий захист, який потрібен, якби так само й Україна мала схожу повну підтримку партнерів у збитті дронів і ракет. Терор має програвати всюди й повністю, а не десь більше, а десь менше", — сказав Зеленський.

Він також подякував "кожному лідеру, кожній державі", які допомагають Україні із ППО, із необхідними ракетами для захисту неба, які тренують українських пілотів на F-16.

"Усе це працює й надалі працюватиме на захист життя. Але ми бачимо зараз, як єдність може спрацювати справді на 100% і як майже 100% "шахедів" і ракет можуть бути збиті. Ми будемо говорити з партнерами про це", — сказав президент.