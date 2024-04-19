У Кенії розбився військовий гелікоптер із командувачем Сил оборони країни

Головнокомандувач кенійських військ Френсіс Оголла загинув під час авіакатастрофи у четвер, 18 квітня. Гелікоптер, на якому летів генерал, розбився на заході Кенії через кілька хвилин після злету.
Про це повідомляє кенійське видання Nation з посиланням на заяву президента країни Вільяма Руто, який виступив зі зверненням до нації.
За словами Руто, літак перебував у військах на північному заході Кенії із миротворчою місією. Разом із головнокомандувачем на борту перебувало ще 11 військовослужбовців. Двоє військових вижили та були госпіталізовані. Для з'ясування причини інциденту була направлена група розслідування.
"Наша батьківщина втратила одного зі своїх найвідважніших генералів. Смерть генерала Оголли — це болюча втрата для мене", — сказав Руто на прес-конференції.
Руто оголосив триденну жалобу, починаючи з п'ятниці, на честь Оголли, який, за словами Руто, загинув "під час виконання військового обов'язку".
Оголла очолював військово-повітряні сили Кенії, перш ніж стати заступником головнокомандувача, а минулого року його підвищили до глави армії. Він приєднався до Сил оборони Кенії в 1984 році, де він навчався як пілот винищувача.
У 2022 році президент Кенії Руто звинуватив Оголлу в причетності до змови з метою скасування результатів президентських виборів. Проте торік він висунув Оголлу на найвищу військову посаду, заявивши, що він найкраще кваліфікована особа для цієї посади.