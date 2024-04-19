У Кенії розбився військовий гелікоптер із командувачем Сил оборони країни

Головнокомандувач кенійських військ Френсіс Оголла загинув під час авіакатастрофи у четвер, 18 квітня. Гелікоптер, на якому летів генерал, розбився на заході Кенії через кілька хвилин після злету.

Про це повідомляє кенійське видання Nation з посиланням на заяву президента країни Вільяма Руто, який виступив зі зверненням до нації.

За словами Руто, літак перебував у військах на північному заході Кенії із миротворчою місією. Разом із головнокомандувачем на борту перебувало ще 11 військовослужбовців. Двоє військових вижили та були госпіталізовані. Для з'ясування причини інциденту була направлена ​​група розслідування.

"Наша батьківщина втратила одного зі своїх найвідважніших генералів. Смерть генерала Оголли — це болюча втрата для мене", — сказав Руто на прес-конференції.

Руто оголосив триденну жалобу, починаючи з п'ятниці, на честь Оголли, який, за словами Руто, загинув "під час виконання військового обов'язку".

Оголла очолював військово-повітряні сили Кенії, перш ніж стати заступником головнокомандувача, а минулого року його підвищили до глави армії. Він приєднався до Сил оборони Кенії в 1984 році, де він навчався як пілот винищувача.

У 2022 році президент Кенії Руто звинуватив Оголлу в причетності до змови з метою скасування результатів президентських виборів. Проте торік він висунув Оголлу на найвищу військову посаду, заявивши, що він найкраще кваліфікована особа для цієї посади.