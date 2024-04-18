НАТО працює над можливістю надання Україні більшої кількості батарей "Patriot", зокрема веде діалог з деякими конкретними країнами.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на полях засідання G7 на рівні міністрів.

"Звичайно, батареї "Patriot" є критично важливими, тому що вони є найсучаснішими. Вони можуть збивати найсучасніші балістичні ракети і особливо гіперзвукові російські ракети. Але й інші системи: NASAMS, AMRAMS, OST і багато інших систем також є важливими", — сказав він.

Столтенберг зазначив, що питання надання Україні систем ППО обговорювалося на зустрічі міністрів закордонних справ, робота союзників триває. За словами генсектретаря, ті, країни, які власних систем ППО, у НАТО просять надати фінансову підтримку.

"Якщо союзники по НАТО не підтримають Україну, то вони не зможуть захистити свою країну. І саме тому так важливо, щоб ми надали підтримку Україні. Союзники по НАТО досі надавали безпрецедентну підтримку Україні. 99% військової підтримки надійшло від союзників по НАТО. Але потрібно робити більше", — додав він.

Як працюють ЗРК Patriot

Зенітні ракетні комплекси Patriot в США почали розробляти 40 років тому. Перший раз Patriot використали в боях на початку 1990-х, під час війни в Перській затоці.

Батарея ЗРК Patriot складається з радара, пункту управління й пускових установок (до восьми), кожна з яких має по чотири ракети. Ціна однієї батареї близько мільярда доларів.

Характеристики радіолокаційної станції системи:

максимальна висота перехоплення цілі — 24 кілометри;

максимальна дальність перехоплення — 80 кілометрів;

мінімальна — три кілометри.

Вражає цілі ЗРК Patriot керованими ракетами "земля — повітря". Максимальна дальність ураження коливається від 40 до 160 км залежно від типу ракети. Одночасно Patriot може знищувати вісім цілей та здатен збивати не лише літаки та крилаті ракети, але й балістичні.