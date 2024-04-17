Спікер Палати представників США Майк Джонсон оголосив, що він дотримується свого плану винести на голосування низку законопроектів про іноземну допомогу, включно з фінансуванням для України. Голосування має відбутися ввечері 20 квітня.

Про це повідомляє CNN.

Як зазначає видання, Джонсон зіткнувся зі зростаючим тиском на тлі питання ухвалення низки законопроєктів, зокрема щодо допомоги Україні.

"У той час як консервативні учасники кокусу Палати свободи били на сполох щодо безпеки кордону та законопроектів про допомогу іноземним державам після засідання у вівторок, крики тепер перекинулися до рядового складу", — пише CNN.

Зазначається, що член Республіканської партії від Нью-Йорка Ніколь Малліотакіс у середу звернулася до спікера з проханням "повернутися до Байдена і Шумера і сказати їм, що йому потрібні заходи безпеки на кордоні, щоб передавати іноземну допомогу".

Джонсон своєю чергою сказав у своєму листі до членів, що він висуне на голосування імміграційний законопроект.

Як додають у CNN, усе це сприяє найсильнішому тиску, з яким Джонсон зіткнувся з початку свого перебування на посаді спікера. Так, наприклад, конгресмен Томас Мессі у вівторок заявив, що він підтримає пропозицію конгресмена Марджорі Тейлор Грін про відставку Джонсона. Після цього сам спікер заявив журналістам, що у відставку не піде.

Раніше, 16 квітня, Джонсон представив чотири окремі законопроєкти щодо допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та фінансування національної безпеки.

Що відомо про законопроєкт стосовно допомоги Україні

13 лютого Сенат Сполучених Штатів схвалив законопроєкт про міжнародну допомогу на суму 95,3 мільярда доларів, який включає фінансування для України, Ізраїлю та Тайваню.

Документ передбачає понад 60 мільярдів доларів Україні, 14 мільярдів — Ізраїлю і 4,83 мільярда — підтримки партнерів у Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, й стримування агресії з боку Китаю.

Він також надасть 9,15 мільярда доларів гуманітарної допомоги цивільним у Газі та на Західному березі, в Україні й інших зонах конфлікту в світі.

Для остаточного схвалення за законопроєкт повинна проголосувати Палата представників, а потім документ має підписати президент США Джо Байден.