ЗСУ отримають 2 тисячі РЕБів ближньої дії — Федоров

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров поінформував, що ЗСУ отримають 2 тисячі одиниць засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) ближньої дії, які створені українськими розробниками з кластера оборонних технологій Brave1.

Про це Михайло Федоров написав у Telegram.

"РЕБ ближньої дії, зокрема "окопний", точково захищає військових та їхні позиції, бронетехніку, автомобілі для евакуації. Він глушить російські FPV-дрони, дрони-скидачі й дрони-розвідники. Це десятки тисяч збережених життів та одиниць техніки", — розповів міністр.

За його словами, до повномасштабної війни в Україні не було жодної розробки РЕБу ближньої дії, а завдяки системній роботі Brave1 ця сфера почала розвиватися, і вже сьогодні є десятки технологічних рішень, які держава може купувати для фронту.

"Більшу частину закупленого РЕБу Генштаб уже розподілив та передав військовим на найгарячіші ділянки фронту. Дякую партії "Слуга народу", яка передала кошти на цю закупівлю. Парламентарі заощадили 180 мільйонів гривень зі щорічного державного фінансування й спрямували їх через UNITED24 на закупівлю РЕБ", — сказав міністр.

Він додав, що надалі будуть контрактуватися нові партії РЕБів й наголосив, що стратегічне завдання — щоб кожен підрозділ ЗСУ та кожна одиниця техніки, яка потребує захисту РЕБ, його отримала.

26 квітня 2023 року в Україні запустили Defence Tech кластер Brave1. Він став єдиною платформою для співпраці розробників військових технологій з компаніями, державою та армією. Платформа дозволить збільшити виробництво зброї та техніки.