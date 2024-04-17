Ухвалений парламентом у першому читанні законопроєкт про залучення засуджених до служби у ЗСУ передбачає обов’язкову згоду не лише самих засуджених, а й командирів частин, де будуть створені такі окремі спеціальні підрозділи.

Про це розповіла голова Комітету Верховної ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк, яка є однією з ініціаторок цієї законодавчої ініціативи.

За її словами, законопроєктом запроваджується можливість за згодою засудженого проходити службу у війську після медичної перевірки фізичного та психічного стану.

"Також обов’язково потрібно отримати згоду від командира військової частини, у якій будуть формуватися підрозділи із засудженими. Коли є всі ці згоди, то саме суд розглядатиме можливість дострокового звільнення для підписання контракту із ЗСУ", — сказала Шуляк.

Парламентарка пояснила, що у документі передбачено, що засуджені перебуватимуть на спеціальному обліку, а адміністративний нагляд за ними буде здійснювати командир частини.

"У нас із колегами була дискусія щодо того, чи всі засуджені можуть проходити службу у лавах ЗСУ. Верховна рада підтримала той варіант законопроєкту, в якому забороняється мобілізація тих засуджених, які скоїли злочини проти основ національної безпеки України, колаборантів, людей, які скоїли вбивства чи вчинили інші тяжкі злочини. Наразі триває дискусія щодо розширення цього переліку, зокрема, обговорюється питання, щоби засуджені корупціонери не змогли долучатися до війська", — сказала Шуляк.

Вона висловила сподівання, що до другого читання народні депутати знайдуть консенсусне рішення.

"Залежно від рівня своєї військового вишколу, засуджені зможуть служити не лише на посадах рядових, а й сержантів, офіцерів. Зараз ми вимушені ухвалювати непопулярні рішення, які не зможуть на 100% задовольнити наших громадян, але ми зосереджуємо всі наші сили, всі ресурси для досягнення єдиної мети — перемоги над агресором", — наголосила політикиня.

Шуляк нагадала, що законопроєкт про можливість мобілізації засуджених розроблявся спільно з Генеральним штабом, Міністерством оборони, Міністерством юстиції, також були залучені члени профільного Комітету, що займається питаннями правоохоронної діяльності.

13 березня у Верховній раді зареєстрували законопроєкт №11079 про звільнення засуджених для служби за контрактом у Збройних силах України.

10 квітня парламент у першому читанні підтримав цей документ.

Наприкінці лютого заступниця міністра юстиції України Олена Висоцька пояснювала, що уряд у першу чергу розглядає можливість залучення до ЗСУ тих засуджених, які вже відбули покарання. За її словами також розглядався варіант, щоб ув'язнені або люди з судимістю виконували допоміжні функції у війську, і це б було "доречніше, ніж просто перебувати у в'язниці".

Раніше голова Міністерства юстиції України Денис Малюська запропонував мобілізувати засуджених без їх згоди, заявивши, що захищати країну — це обовʼязок кожного.

За даними пенітенціарної статистики Ради Європи, станом на січень 2020 року, кількість ув'язнених в Україні складала 52 609 людей.