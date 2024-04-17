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Росія готує провокацію, щоб звинуватити Україну в незаконному обігу зброї у Африці — ГУР
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Росія готує провокацію, щоб звинуватити Україну в незаконному обігу зброї у Африці — ГУР

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Пропагандисти Кремля
Пропагандисти Кремля. Ілюстрація: Суспільне

Російські спецслужби на тлі послаблення позицій РФ та її проксі-сил в Африці готують інформаційну операцію, спрямовану проти України.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.

"Кремль намагатиметься звинуватити українських спецпризначенців у нібито використанні зброї іноземного походження під час бойових дій в Республіці Судан", — мовиться у повідомленні.

Як зазначили в ГУР, для цього російські пропагандисти планують оприлюднити у ЗМІ, зокрема лівійських, замовні публікації та сфабриковані знімки "трофейної" зброї американського походження, раніше захопленої найманцями ПВК "Вагнер" під час війни в Україні.

"Мета подібних публікацій — дискредитація України та партнерів, звинувачення західних союзників у безконтрольному обігу зброї за участі України", — підкреслили у відомстві.

Окрім цього, розповіли в розвідці, Москва пробує переконувати, що елітні українські спецпідрозділи беруть участь у бойових діях в Африці у той період, коли РФ веде війну в Україні.

"Водночас у зв'язку з релігійними святами, що тривають в мусульманському світі, зокрема у частині держав Африки, росіяни були змушені фабрикувати необхідні фотоматеріали на території Білорусі", — зауважили в ГУР.

У відомстві додали, що Україна та її Сили оборони діють виключно в межах міжнародного права та статуту ООН, з повагою до суверенітету всіх держав й не мають жодного стосунку до будь-яких незаконних дій, пов'язаних із незаконним обігом зброї.

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