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Росія формує загони найманців для відправки в Африку — ГУР
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Росія формує загони найманців для відправки в Африку — ГУР

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Російські новобранці йдуть, щоб сісти на поїзд на залізничній станції в Прудбої
Російські новобранці йдуть, щоб сісти на поїзд на залізничній станції в Прудбої, Волгоградська область РФ, 29 вересня 2022 року. Фото: AP

У Головному управлінні розвідки Міноборони повідомили, що Росія формує загони так званих "військових інструкторів" для подальшої відправки їх на територію держав Африки.

Відповідну інформацію оприлюднили в Telegram-каналі ГУР.

Як зазначили у відомстві, "наполегливий рекрутинг Москва проводить і на тимчасово окупованих територіях України, зокрема в Криму".

"Контракти пропонують військовим запасу армії РФ — спеціалістам з обслуговування систем ППО російського виробництва, морякам та деяким іншим фахівцям військово-технічної сфери", — вказали розвідники.

Угоди розраховані на декілька років з місячною зарплатою, співмірною грошовому забезпеченню російських окупантів, які воюють проти України.

"Найманців приваблюють не лише високими заробітками, а й можливістю уникнути участі у війні проти України, що передбачає високі ризики смерті", — розповіли в ГУР.

У відомстві додали, що "метою відправки відповідного контингенту Москва вбачає розширення свого впливу в Африці".

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