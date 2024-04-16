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В Україні створили Корпус демінерів — Головне управління протимінної діяльності
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В Україні створили Корпус демінерів — Головне управління протимінної діяльності

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В Україні створили Корпус демінерів. Туди долучились підрозділи Міністерства оборони та Збройних сил України, які виконуватимуть завдання на деокупованих територіях. Його мета — об’єднання зусиль підрозділів оборонного відомства та інших складових національної системи протимінної діяльності й міжнародних партнерів у цій сфері.

Про це на брифінгу у Military Media Center розповів начальник Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки полковник Руслан Берегуля.

За його словами, Корпус демінерів передбачає створення 1000 груп розмінування, до складу яких входитиме до 5000 фахівців. Вони проводитимуть обстеження потенційно забруднених територій, очищуватимуть місцевість у межах оперативного реагування, а також здійснюватимуть заходи гуманітарного розмінування.

Він додав, що на сьогодні ці підрозділи вже працюють у Миколаївській, Херсонській та Харківській областях.

Водночас Берегуля зазначив, що поки є складність — не вистачає достатньої кількості автомобільної, спеціальної техніки та обладнання.

"Ми працюємо з нашими іноземними партнерами, які доєднались до Коаліції з розмінування. Завдяки нашій спільній роботі найближчим часом слід очкувати надання нам матеріально-технічної допомоги. Завдяки чому ми доукомплектуємо підрозділи, що входять до Корпусу демінерів", — пояснив полковник.

Що відомо про розмінування територій України

У вересні 2023 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав, що для повного розмінування України потрібно 37 мільярдів доларів і понад 10 тисяч саперів. У державі є тільки 3 тисячі фахівців. Партнери вже виділили 250 мільйонів доларів на розмінування.

У лютому 2024-го у ДСНС повідомляли, що в Україні потенційно замінованими залишаються 156 тисяч квадратних кілометрів.

На початку березня Мінекономіки України та компанія Palantir, яка спеціалізується на аналітиці великих даних, підписали угоду про партнерство для співпраці у гуманітарному розмінуванні територій. Зокрема документ передбачає розмінування України за допомогою технологій штучного інтелекту.

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