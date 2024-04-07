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Партнери виділили Україні понад $700 млн на гуманітарне розмінування
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Партнери виділили Україні понад $700 млн на гуманітарне розмінування

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Знак: "Небезпечно міни"
Знак: "Небезпечно міни". Фото: Олександр Ставицький/Суспільне Харків

Міжнародні партнери виділили Україні понад 700 мільйонів доларів на проєкти з гуманітарного розмінування на 2022-2027 роки.

Про це повідомляє Мінреінтеграції.

Серед ключових донорів для України — США, Швейцарія, Норвегія, країни ЄС, Японія, Нідерланди, Німеччина та інші.

Надалі, з метою посилення системи протимінної діяльності в Україні, уряд поглиблюватиме взаємодію з міжнародною та фаховою спільнотою.

Така координація здійснюватиметься через започатковану в 2023 році Секторальну робочу групу, яка об’єднує усіх донорів України в цій сфері. А також через відновлений у березні 2024 року кластер із протимінної діяльності, що став платформою для програмної координації відповідних суб’єктів.

Що відомо про розмінування територій України

У вересні 2023 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав, що для повного розмінування України потрібно 37 мільярдів доларів і понад 10 тисяч саперів.У державі є тільки 3 тисячі фахівців. Партнери вже виділили 250 мільйонів доларів на розмінування.

У лютому 2024-го у ДСНС повідомляли, що в Україні потенційно замінованими залишаються 156 тисяч квадратних кілометрів.

На початку березня Мінекономіки України та компанія Palantir, яка спеціалізується на аналітиці великих даних, підписали угоду про партнерство для співпраці у гуманітарному розмінуванні територій. Зокрема документ передбачає розмінування України за допомогою технологій штучного інтелекту.

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