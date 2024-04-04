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Близько 26% території України є потенційно небезпечними через забруднення вибухівкою — ДСНС
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Близько 26% території України є потенційно небезпечними через забруднення вибухівкою — ДСНС

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Розмінування
Знак, що попереджає про мінну небезпеку, Харківська область, Україна, 29 березня 2024 року. Суспільне Харків/Лариса Говина

Приблизно 26% загальної площі України наразі є потенційно небезпечними через можливе замінування внаслідок повномасштабної війни. Йдеться про 156 тисяч квадратних кілометрів.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій України (ДСНС) 4 квітня.

У ДСНС наголосили, що 26% загальної площі України дорівнює площі деяких інших держав світу, зокрема, Греції та Швейцарії. Також це 1/2 території Італії та Німеччини.

"Щодня від вибухових пристроїв, залишених державою-терористом, гинуть і отримують поранення як сапери, так і мирні жителі, зокрема діти та люди похилого віку. Ми вдячні фахівцям, які, попри великі ризики для власного життя, розміновують нашу землю, акваторію і навіть цивільні обʼєкти та предмети, заміновані ворогом", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про розмінування територій України

У вересні 2023 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав, що для повного розмінування України потрібно 37 мільярдів доларів і понад 10 тисяч саперів. У державі є тільки 3 тисячі фахівців. Партнери вже виділили 250 мільйонів доларів на розмінування.

У лютому 2024-го у ДСНС повідомляли, що в Україні потенційно замінованими залишаються 156 тисяч квадратних кілометрів.

На початку березня Мінекономіки України та компанія Palantir, яка спеціалізується на аналітиці великих даних, підписали угоду про партнерство для співпраці у гуманітарному розмінуванні територій. Зокрема документ передбачає розмінування України за допомогою технологій штучного інтелекту.

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