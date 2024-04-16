Ізраїль не зміг би відбити атаку Ірану без підтримки союзників — Зеленський

Ізраїль сам не зміг би захиститися від такого масового удару з Ірану, якби Франція, Горданія, Британія, Сполучені Штати не допомогли відбити атаку.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю PBS.

"Франція, Йорданія, Британія, США відреагували і допомогли з захистом Ізраїлю. Ізраїль сам не зміг би захиститися від такого масового, дуже потужного удару з іранської сторони. І тут, безумовно, залучена протиповітряна оборона, авіація, багато всього. Багато всього, чого, якщо чесно скажу, не вистачає в Україні", — сказав він.

Президент зазначив, що захист Ізраїлю — це була демонстрація, що союзники існують не на папері, а "на землі і в небі" — і діях.

"І це важливий сигнал всім. Україна захищає небо самостійно. Безумовно, у нас є союзники в тому, що нам дають ту чи іншу техніку. Але у нас її дефіцит. Але найголовніше, що Ізраїль не сам захищався, а був і союзницький захист. Так ось, якби союзницького захисту не було, сьогодні було б велике кровопролиття, було б дуже багато смертей", — сказав Зеленський.

Він згадав про атаку на Трипільську ТЕС на Київщині. Станцію атакували 11 ракетами. 7 повітряних цілей знищила ППО, а 4 зруйнували ТЕС. За словами президента, це сталося, тому, що "було нуль ракет": "У нас закінчились всі ракети, які захищали Трипілля".

"Ви знаєте, коли говорять, що союзники не можуть нам дати ту чи іншу зброю, або не можуть бути в Україні тими чи іншими силами, тому що тоді буде сприйматись, що Україна затягнула НАТО війну. Так я вам хочу поставити після вчорашньої атаки питання. Ізраїль в НАТО чи ні? Ось вам і відповідь. Ізраїль не країна НАТО. Союзники в тому числі й країни НАТО, захищали Ізраїль. Показали силам Ірану, що Ізраїль був не на одинці. І це урок. І це відповідь всім, хто каже на будь-якому континенті, що Україні треба допомагати дуже обережно, щоб не втягнути країни НАТО в війну", — сказав Зеленський.

Президент наголосив, що Україна дуже потребує допомоги від США, з ухваленням якої досі зволікає Конгрес.

"Я кажу вам відверто, без цієї допомоги шансів у нас перемогти не буде. І треба бути набагато сильніше твого ворога", — сказав він.

Ввечері, 13 квітня, Іран розпочав атаку на Ізраїль за допомогою десятків безпілотників, заявила Армія оборони Ізраїлю. Прем'єр Ізраїлю Нетаньягу заявив, що країна готова "до будь-якого сценарію як в обороні, так і в нападі". Корпус вартових Ісламської революції Ірану заявив, що він завдав ракетних і безпілотних ударів по Ізраїлю з Ірану.

ЗМІ повідомили, що військові літаки США та Великої Британії збили кілька іранських безпілотників над іраксько-сирійським кордоном.

14 квітня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в етері телемарафону заявив, що можливість прикриття західних областей України польськими системами ППО Patriot є реальною.

Британський міністр закордонних справ Девід Кемерон заявив, що Британія не може своїми літаками збивати російські дрони над Україною, бо втягування сил НАТО в прямий конфлікт з російськими військами призведе до ескалації.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі також заявив, що США не втручатися в російську війну в Україні та не збиватимуть повітряні цілі, як вони це робили в Ізраїлі.