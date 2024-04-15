Виснаження засобів протиповітряної оборони, наданих США, внаслідок затримок із відновленням військової допомоги США Україні в поєднанні з удосконаленням російської тактики ударів призвело до підвищення ефективності російської ударної кампанії в Україні.

Про це йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Без значної та регулярної допомоги Україні у сфері безпеки російські удари загрожують обмежити довгострокові бойові можливості України та створити оперативні умови для досягнення Росією значних успіхів на полі бою, відзначили аналітики.

Зазначається, що Україні потрібні значні запаси західних систем протиповітряної оборони та винищувачів, здатних перехоплювати безпілотники та ракети, щоб створити комбіновану парасольку протиповітряної оборони, яка була би такою ж ефективною, як та, яку Ізраїль та його союзники успішно застосували 13 квітня.

При цьому, йдеться в аналітичному звіті, російська ударна кампанія проти України демонструє, що навіть обмежена кількість успішних ударів балістичними або крилатими ракетами може завдати значної та, ймовірно, довгострокової шкоди енергетичній та іншій інфраструктурі. Це підкреслює потребу в ефективній та добре забезпеченій системі протиповітряної оборони, здатній забезпечити високу швидкість перехоплення російських ударів.

Зазначається, що нещодавні масштабні удари Росії з використанням безпілотників, крилатих і балістичних ракет проти України завдали значної шкоди українській енергетичній інфраструктурі.

“Усі 15 балістичних ракет і сім із 44 крилатих ракет, які російські війська випустили по українських енергетичних об’єктах у ніч з 21 на 22 березня, успішно пробили українську ППО. Частина ракет суттєво пошкодила Дніпровську гідроелектростанцію (ГЕС) у м. Запоріжжя та повністю вивела її з ладу, а ремонт станції займе деякий час. Три з семи балістичних ракет і вісім із 30 крилатих ракет, які російські війська запустили по українських ГЕС у ніч з 28 на 29 березня, успішно пробили українську протиповітряну оборону, пошкодивши ГЕС і теплоелектростанції (ТЕС) у центральній і західній Україні. Усі 18 балістичних ракет і шість із 24 крилатих ракет, які російські війська запустили по українській енергетичній інфраструктурі в ніч з 10 на 11 квітня, успішно пробили українську протиповітряну оборону, з яких п’ять ракет повністю знищили Трипільську ТЕС у Київській області”, — йдеться в аналітичному звіті.

Також відзначається, що удари росіян по українських енергетичних об’єктах у ніч з 10 на 11 квітня також завдали шкоди енергетичних об’єктах Запорізької та Львівської областей.

Заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук повідомила CNN у статті, опублікованій 14 квітня, що успішні російські удари протягом лише кількох днів за останні кілька тижнів знищили річний ремонт українських енергетичних об’єктів після російських ударів взимку 2022-2023 років. страйкова кампанія, йдеться в аналітичному звіті. Українське джерело повідомило CNN, що російські війська змінили свою тактику ударів, щоб запускати велику кількість ракет і безпілотників одночасно по обмеженій кількості цілей.

Глава ДТЕК Максим Тімченко заявив, що Росія наприкінці березня 2024 року почала націлюватися на українську енергогенеруючу інфраструктуру, а не на системи передачі. Раніше ДТЕК попереджав, що більш точні та концентровані російські удари завдають більшої шкоди українським енергетичним об’єктам, ніж попередні російські атаки, відзначили в ISW.

Останні масовані обстріли України

22 березня Росія почала новий етап масованих обстрілів української енергетики. Тоді окупанти випустили 88 ракет і 63 "шахедів", що стало найбільшою атакою на енергосистему за час війни. Зокрема росіяни вдарили по ДніпроГЕС.

Уночі 29 березня Росія здійснила комбіновану атаку по території України із застосуванням ударних дронів і ракет. У Повітряних силах ЗСУ вказали, що було знищено 26 ракет різних типів та 58 "шахедів".

Вранці 11 квітня РФ випустила понад 40 ракет та ще близько 40 дронів по об’єктах критичної інфраструктури Харкова та області, по Київській, Запорізькій, Одеській та Львівській областях.

У компанії ДТЕК оголосили про серйозні пошкодження обладнання внаслідок удару РФ по двох теплоелектростанція в Україні. Енергетики ліквідовували наслідки та відновлювали роботу обладнання.

Згодом у "Центренерго" уточнили, що внаслідок обстрілу російськими окупантами повністю знищено Трипільську ТЕС. На місці виникла масштабна пожежа. Повідомлялося, що втрачено 100% генерації енергії.