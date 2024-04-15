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У Південній Кореї скасували шоу російського балету з ініціативи МЗС України
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У Південній Кореї скасували шоу російського балету з ініціативи МЗС України

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Прапор Південної Кореї
Прапор Південної Кореї. Фото: AP

З ініціативи МЗС України у Південній Кореї скасували гастролі російського балету. Шоу за участю танцівників із Росії було скасовано за день до прем'єри.

Як повідомили в МЗС України, це — черговий крок української дипломатії для міжнародної ізоляції РФ у сфері культури.

"Завдяки зусиллям посольства України в Республіці Корея та за підтримки української громади і міжнародних партнерів виступ російської прими-балерини із проєктом "Моданс" у Сеульському Артцентрі та "Гала-концерт балету Большого театру" у столиці Південної Кореї вже не відбудеться", — йдеться у повідомленні.

В МЗС наголосили, що російській "культурній" пропаганді "не має бути місця на міжнародних майданчиках, а російським балеринам — на сценах світових театрів".

Як повідомляє Reuters, балетне шоу за участю танцівників із Росії було скасовано за день до прем'єри. У концертах, які мали відбутися з вівторка по четвер у Сеулі, спочатку мали брати участь 12 головних танцівників Большого театру. Потім програма була змінена, а кількість російських артистів зменшена. Однак 15 квітня організатор оголосив у соцмережах про скасування концертів, заявивши, що зміни не були прийняті концертним залом.

Посольство Росії в Південній Кореї висловило "глибокий жаль" з приводу скасування вистав.

"Не можна не відзначити, що зараз Південна Корея демонструє певну тенденцію у підходах до співпраці з Росією і в культурній сфері. У нас не буде іншого вибору, як розглянути це", – заявили у російській дипустанові.

20 березня стало відомо, що у Литві скасували концерт італійського співака Енцо Гінацці (більше відомого за псевдонімом Пупо), який нещодавно виступав у Москві.

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