Під час розгляду парламентським комітетом Грузії з юридичних питань законопроєкту "про іноагентів" 15 квітня, депутати розпочали бійку.

Про це повідомляє "Эхо Кавказа".

Зазначається, що під час засідання профільного комітету, лідер партії "Громадяни" Алеко Елісашвілі побився з представником парламентської більшості Мамукою Мдінарадзе.

Під час обговорення "закону про іноагентів" Елісашвілі підійшов до Мдинарадзе, який стояв за трибуною, і вдарив його кулаком по обличчю, після чого розпочалася масова штовханина і бійка у залі парламенту.

Як повідомляє "Радіо Свобода", обговорення так званого "закону про іноагентів" – законопроєкту "Про прозорість іноземного впливу", розпочалося напередодні на засіданні юридичного комітету парламенту Грузії.

Засідання відбувається за умов обмежень, які запровадив парламент. Зокрема, в будівлі законодавчого органу діє "жовтий" безпековий рівень, із представників ЗМІ до парламенту пустили лише журналістів телекомпаній.

Грузинські депутати обговорюють закон на тлі акції представників неурядових організацій та медіа. Учасники мітингу "Ні російському закону!" зібралися біля входу до будівлі парламенту. На місці присутні правоохоронці.

Також повідомляється, що неурядові організації, які виступають проти закону, планують сьогодні увечері біля будівлі парламенту велику акцію під гаслом "Так – Європі! Ні – російському закону!".

Що відомо про минулі протести у Грузії через закон "про іноагентів"

7 березня 2023 року у Грузії розпочалися масові мирні протести через підтримку парламентом законопроєкту про "іноагентів", ініційованого грузинською партією "Сила народу".

У ніч проти 8 березня спецназ розігнав учасників акції протесту. Силовики повністю зайняли територію, прилеглу до парламенту, застосовуючи водомети та сльозогінний газ. Також відбулися затримання. За даними МВС, станом на ранок 8 березня затримали 66 людей.

До цього президентка Грузії Саломе Зурабішвілі записала відеозвернення у якому підтримала протестувальників проти законопроєкту щодо виявлення "іноземних агентів". Вона пообіцяла накласти вето на документ, ухвалений парламентом у першому читанні.

Протести у Тбілісі, проти ухваленого напередодні у першому читанні закону "про іноземних агентів" які розпочалися у 7 березня відновилися 8 березня.

8 березня масові протести продовжилися. 9 березня у Грузії, зокрема у столиці Тбілісі, Кутаїсі та Батумі, проходили вже мирні акції-мітинги.

Станом на вечір 9 березня 132 затриманих під час протестів у Грузії відпустили, одна людина залишалася під вартою за звинуваченням у нападі на поліцейського.

10 березня парламент Грузії відхилив у другому читанні "закон про іноагентів".

Що відомо про "закон про іноагентів"

Закон про "іноагентів" фактично є аналогом закону, ухваленого в Росії. Згідно з документом, ЗМІ та громадським організаціям, які отримують фінансування з-за кордону, надаватимуть статус "агентів іноземного впливу". Реєструвати іноагентів має прокуратура, а не служба держреєстру. Для фізичних осіб за порушення закону передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років, для юридичних — штраф.