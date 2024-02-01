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Колишні "вагнерівці" успішно інтегруються у добровольчі загони "Росгвардії" — британська розвідка
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Колишні "вагнерівці" успішно інтегруються у добровольчі загони "Росгвардії" — британська розвідка

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ПВК "Вагнер"
"Вагнерівець" стоїть біля неофіційного меморіалу Євгену Пригожину, розташовоаного біля колишнього Центру "ПВК Вагнер" в Санкт-Петербурзі, Росія, четвер, 24 серпня 2023 рік . Фото: AP/Dmitri Lovetsky

Залучення колишніх штурмових загонів ПВК "Вагнер" до складу добровольчого формування "Росгвардії" з високою ймовірністю вказує на те, що "вагнерівці" успішно інтегруються у це військове формування, яке підпорядковано президенту РФ Володимиру Путіну.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки.

У британській розвідці зазначають, що це свідчить про посилення контролю російської держави над ПВК "Вагнер".

"Росгвардія" включила три колишніх десантно-штурмових загони ПВК "Вагнер": 15-ий, 16-ий і 17-ий – у свій перший Добровольчий корпус. 25 грудня 2023 року президент Росії Володимир Путін підписав закон, який дозволяє "Росгвардії" створювати власні добровольчі формування. "Росгвардія", ймовірно, розгорне свої нові добровольчі загони в Україні й Африці", – йдеться в повідомленні.

У розвідці також додали, що "Росгвардія", ймовірно, пропонує добровольцям шестимісячні контракти для служби в Україні й дев’ятимісячні – для служби в Африці.

Що відомо про ПВК "Вагнер"

У 2013 році в Росії утворився "Словʼянський корпус", де з усієї країни набирали найманців для служби. Власником її став той же Пригожин, а командиром — Дмитро Уткін із позивним "Вагнер", який отримав на честь композитора Ріхарда Вагнера, якого любив Гітлер.

В межах укладених домовленостей з Башаром аль-Асада перші найманці відправилися в Сирію у вересні 2013 року. Саме там в Уткіна зʼявився позивний, який перетворився у назву ПВК.

Згодом корпус найманців "Словʼянський корпус" перейменували у ПВК "Вагнер", де командиром та правою рукою власника, того ж Євгена Пригожина, й став Уткін.

Вагнерівці за збройної та фінансової підтримки Кремля виконували завдання в Судані, Лівії, ЦАР, опинилися на війні в Сирії та на Донбасі. А з березня 2022 року це ПВК вважається чи не найбільш боєздатною силою Росії, яка воює на території України.

Увечері 23 червня глава ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що війська Міноборони Росії вдарили по місцю дислокації "вагнерівців" і там нібито загинуло багато найманців. Він анонсував "марш справедливості", додав, що "вагнерівців" 25 тисяч і вони ідуть "розбиратись". А також закликав всіх, хто хоче "заканчівать бєзпрєдєл" долучатись до "маршу". Після того, вагнерівці передислокувалися до Білорусі, де навчали військових.

Через 2 місяці, 23 серпня 2023 року, власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин та співзасновник групи Дмитро Уткін загинули в авіатрощі у Тверській області РФ.

Що відомо про діяльність ПВК "Вагнер" в Африці

За даними журналу The Economist, помітний контингент найманців ПВК "Вагнер" присутній щонайменше в п’яти африканських країнах: Судан, ЦАР, Лівія, Малі, Мозамбіку. Крім того, на тому чи іншому рівні впливу і присутності, "вагнерівці" діяли на території ще семи країн Африки: Камерун, Мадагаскар, Буркіна-Фасо, Демократична Республіка Конго, Екваторіальна Гвінея, ПАР, Зімбабве, Кенія. У всіх цих країнах ПВК "Вагнер" використовує своєрідну "бізнес-модель", яка складається з трьох потенційних елементів, їх наявність чи поєднання залежить від конкретної держави. Ці три рівні діяльності "вагнерівців" — військовий, економічний і політичний.

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