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У Держприкордонслужбі розповіли про ситуацію на кордоні з Білоруссю
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У Держприкордонслужбі розповіли про ситуацію на кордоні з Білоруссю

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Білорусь, кордон
Речник ДПСУ Андрій Демченко. Медіацентр

Станом на 10 квітня ситуація на кордоні України з Білоруссю стабільна. Переміщення військової техніки та особового складу російських військ не зафіксовано.

Про це на брифінгу розповів речник Держприкордонслужби (ДПСУ) Андрій Демченко.

"На цей час Росія не має на території Білорусі достатніх сил, щоб здійснити якісь дії щодо України на цьому напрямку. Ситуація контрольована", — сказав пресофіцер ДПСУ.

За його словами, прикордонники не спостерігають ні переміщення техніки, ні особового складу сил противника складу поблизу кордону з Україною.

11 березня Міноборони Білорусі оголосило перевірку "бойової готовності з'єднань та військових частин".

"Особовий склад має висунутись у призначені райони, провести низку навчань та тренувань, у тому числі з бойовою стрільбою", — йшлося у повідомленні.

Крім того, під час перевірки також заплановано пересування військової техніки, можливе тимчасове обмеження руху цивільного транспорту дорогами загального користування та ділянками місцевості.

19 лютого у Держприкордонслужбі України інформували, що Росія не має достатньо сил для наступу на північному кордоні.

На початку грудня 2023 року у ДПСУ повідомляли, що Україна продовжує укріплювати та мінувати кордон із Білоруссю, хоча там не зафіксовано дії, які б створювали загрозу.

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