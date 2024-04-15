Новопризначений секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Литвиненко заявив, що російські еліти одного разу можуть повернутися проти президента РФ Володимира Путіна. На його думку, такий перебіг подій є цілком реалістичним за певних умов.

Про це Олександр Литвиненко розповів в інтерв'ю The Economist.

"У російському керівництві ще чимало раціональних людей. Вони подумають і діятимуть, коли зрозуміють, що ціна перебування з Путіним вища, ніж відхід від нього", — пояснив посадовець.

Литвиненко підкреслив, що першочерговим завданням України у досягненні цієї мети є одержання "реальних гарантій безпеки". За його словами, в ідеалі це означає членство в НАТО або комплексну угоду про безпеку зі США на кшталт того, яку вони мають з Філіппінами, Японією чи Південною Кореєю.

Водночас секретар РНБО визнав, що досягти цього під час війни буде непросто, але двосторонні угоди, які України вже підписала із дев'ятьма державами, можна розглядати, як "сходинки" до цієї мети.

Литвиненко зазначив, що останніх 300 років Росія є постійним викликом для безпеки у Європі: "Було б фантастикою, якби ми змогли усунути цю загрозу принаймні на кілька поколінь", — додав він.

26 березня президент Володимир Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря Ради національної безпеки й оборони. Новим секретарем РНБО став Олександр Литвиненко, який раніше очолював Службу зовнішньої розвідки.

Спроба заколоту власника ПВК "Вагнер" Пригожина проти Путіна

23 червня 2023 року глава ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що війська Міноборони Росії вдарили по місцю дислокації "вагнерівців" і там нібито загинуло багато найманців. Він анонсував "марш справедливості", додав, що "вагнерівців" 25 тисяч і вони ідуть "розбиратись". А також закликав всіх, хто хоче "заканчівать бєзпрєдєл" долучатись до "маршу". Після того, вагнерівці передислокувалися до Білорусі, де навчали військових.

Через 2 місяці, 23 серпня 2023 року, власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин та співзасновник групи Дмитро Уткін загинули в авіатрощі у Тверській області РФ.

Що відомо про ПВК "Вагнер"

У 2013 році в Росії утворився "Словʼянський корпус", де з усієї країни набирали найманців для служби. Власником її став той же Пригожин, а командиром — Дмитро Уткін із позивним "Вагнер", який отримав на честь композитора Ріхарда Вагнера, якого любив Гітлер.

В межах укладених домовленостей з Башаром аль-Асада перші найманці відправилися в Сирію у вересні 2013 року. Саме там в Уткіна зʼявився позивний, який перетворився у назву ПВК.

Згодом корпус найманців "Словʼянський корпус" перейменували у ПВК "Вагнер", де командиром та правою рукою власника, того ж Євгена Пригожина, й став Уткін.

Вагнерівці за збройної та фінансової підтримки Кремля виконували завдання в Судані, Лівії, ЦАР, опинилися на війні в Сирії та на Донбасі. А з березня 2022 року це ПВК вважається чи не найбільш боєздатною силою Росії, яка воює на території України.