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Данія готує новий пакет військової допомоги для України — Кулеба
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Данія готує новий пакет військової допомоги для України — Кулеба

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Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і очільник МЗС Данії Ларс Льокке Расмуссен, Брюссель, Бельгія, 3 квітня 2024 року. Дмитро Кулеба/Х

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба поінформував, що Данія працює над новим пакетом військової допомоги для посилення обороноздатності України.

Про це глава української дипломатії повідомив у соцмережі X за результатами зустрічі із міністром закордонних справ Данії Ларсом Льокке Расмуссеном у Брюсселі, 3 квітня.

"Я розпочав свій день у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі із зустрічі зі своїм данським колегою та другом міністром закордонних справ Королівства Данія Ларсом Льокке Расмуссеном. Вдячний Данії за відчутну підтримку України: військову, інвестиції, відновлення та іншу допомогу", — йдеться у дописі Кулеби.

Міністр зазначив, що обговорив із данським колегою першочергові потреби України у військовій сфері, зокрема у контексті надання систем ППО та ракетного озброєння.

"Також дуже приємно, що Данія працює над новим пакетом військової допомоги для посилення нашої оборони", — сказав Кулеба.

Дмитро Кулеба 3-4 квітня відвідує з робочим візитом штаб-квартиру Північноатлантичного альянсу в Брюсселі. Також він проводить там низку двосторонніх зустрічей.

23 лютого 2024 року Україна та Данія підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між державами. У 2024-му військова допомога від Данії становитиме щонайменше 1,8 мільярда євро. Водночас данський Фонд на підтримку України виділив 8,5 мільярда євро протягом 2023-2028 років.

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