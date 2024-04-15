Кулеба вкотре закликав партнерів надати Україні необхідне озброєння

Глава української дипломатії Дмитро Кулеба закликав міжнародних партнерів прийняти "рішучі кроки" та передати Україні необхідне озброєння. Він наголосив, що зараз українські Повітряні сили захищають не лише українське небо, а й Молдову, Румунію та Польщу від російських ракет.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав під час виступу на Другій Чорноморській безпековій конференції міжнародної Кримської платформи.

За його словами, це чудова нагода підтримати Повітряні сили ЗСУ так швидко, як це можливо, а разом з тим — регіональну та глобальну стабільність. Міністр додав, що тільки поразка Росії може гарантувати Україні незалежність та територіальну цілісність, а також принесе стабільність, мир та розвиток Чорноморському регіону.

"І, розглядаючи цей момент детальніше, ми наполягаємо на передачі Україні систем Patriot та новітнього озброєння. Використовуючи можливість, я ще раз наполегливо прошу всіх партнерів прийняти надзвичайні й рішучі кроки", — сказав Кулеба.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що для того, щоб захистити Україну повністю потрібно 25 систем Patriot по 6-8 батарей у кожній.

Україна та Болгарія 15 квітня проводять у Софії другу Чорноморську безпекову конференцію міжнародної Кримської платформи. Участь у заході беруть делегації від 42 держав світу і 8 міжнародних організацій.

Що відомо про Чорноморську безпекову конференцію

Перша Чорноморська безпекова конференція міжнародної Кримської платформи відбулася у 2023 році 12-13 квітня в Бухаресті, Румунія, до якої вдалося залучити близько 250 учасників з 50 країн.

На ній відбулася робота з напрацювання дорожньої карти щодо захисту Чорноморського регіону від російської агресії та його майбутнього після деокупації Криму і перемоги України у війні з РФ.

Цей захід має на меті повернути Чорне море на політичну карту та розгорнути дискусію щодо майбутньої конфігурації безпеки регіону. Її проводитимуть щороку.