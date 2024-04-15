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На війні в Україні Росія втратила 770 військових за добу — Генштаб
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На війні в Україні Росія втратила 770 військових за добу — Генштаб

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Генштаб ЗСУ втрати ворога на війні в Україні, армія РФ втратила 770 військових за добу
Військовослужбовці на плацу. Getty Images

Станом на ранок 15 квітня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 454 420 військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 770 військових.

З техніки окупанти РФ втратили:

  • танків — 7180 (+6) од,
  • бойових броньованих машин — 13796 (+31) од,
  • артилерійських систем — 11593 (+41) од,
  • РСЗВ — 1046 (+0) од,
  • засоби ППО — 758 (+0) од,
  • літаків — 347 (+0) од,
  • гелікоптерів — 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 9266 (+31),
  • крилаті ракети — 2092 (+3),
  • кораблі /катери — 26 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 15510 (+51) од,
  • спеціальна техніка — 1908 (+3).

Дані уточнюються.

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