На війні в Україні Росія втратила 770 військових за добу — Генштаб

Станом на ранок 15 квітня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 454 420 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 770 військових.
З техніки окупанти РФ втратили:
- танків — 7180 (+6) од,
- бойових броньованих машин — 13796 (+31) од,
- артилерійських систем — 11593 (+41) од,
- РСЗВ — 1046 (+0) од,
- засоби ППО — 758 (+0) од,
- літаків — 347 (+0) од,
- гелікоптерів — 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 9266 (+31),
- крилаті ракети — 2092 (+3),
- кораблі /катери — 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 15510 (+51) од,
- спеціальна техніка — 1908 (+3).
Дані уточнюються.