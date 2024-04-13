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Влада РФ ухвалює закони, щоб заспокоїти російських військовослужбовців — британська розвідка
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Влада РФ ухвалює закони, щоб заспокоїти російських військовослужбовців — британська розвідка

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РФ ухвалює закони, щоб заспокоїти військовослужбовців — британська розвідка
Російські військові. Getty Images

Кремль намагається заспокоїти російських військовослужбовців, фінансово заохотити більшу кількість новобранців приєднатися до війни в Україні в обмін на державні пільги і обмежити критику з боку дружин загиблих військовослужбовців. Для цього російська влада ухвалила два закони на підтримку військовослужбовців Збройних сил Росії, які воюють в Україні, та їхніх сімей.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки.

Зазначається, що перший закон звільнив російських військовослужбовців, які воюють в Україні, від сплати відсотків за споживчими кредитами та кредитних канікул. Це є продовженням закону від жовтня 2022 року, який звільнив мобілізованих та інших учасників російського вторгнення в Україну від нарахування пені за прострочення платежів за житлово-комунальні послуги, кредити та заборгованість за кредитними картками.

Другий закон, підписаний Путіним, вносить зміни до Трудового кодексу РФ і забороняє роботодавцям звільняти вдів російських військовослужбовців протягом одного року з дня смерті чоловіка.

“Хоча будь-які платіжні канікули можуть коштувати російському федеральному уряду небагато в короткостроковій перспективі, вони, ймовірно, матимуть довгострокові наслідки для російської економічної ситуації та перспектив”, — йдеться у звіті британської розвідки.

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