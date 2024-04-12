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Росіяни вербують на війну проти України ув’язнених жінок — ЦНС
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Росіяни вербують на війну проти України ув’язнених жінок — ЦНС

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Росіяни вербують на війну проти України ув’язнених жінок — ЦНС
Вербування жінок на війну в Україну у виправних колоніях РФ. З телеграм-каналу ЦНС

Російські окупанти в пошуках додаткового людського ресурсу активно вербують жінок з виправних колоній РФ.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що агітатори від міністерства оборони РФ насамперед шукають медиків, снайперів, а за бажанням й до штурмових загонів. Ув’язненим жінкам обіцяють гроші й можливість повернутись додому.

“Зауважимо, що засуджені жінки активно погоджуються на умови, адже в тенетах пропаганди вірять що повернуться додому живими. Проте в Україні їх чекає зовсім інша ситуація й багато хто з них замість свободи, потрапить до пекла”, — йдеться у повідомленні.

У ЦНС закликали допомогти російським військовим “завершити контракт достроково” й повідомляти про місце дислокації російських військових на ТОТ. Анонімність повідомлень гарантована, зазначили у Центрі.

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