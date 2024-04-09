Російська пропаганда призводить до високих втрат серед військових РФ — ISW

Розбіжності у пропагандистських наративах у РФ призводять до високих втрат російських окупантів.

Про це йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Як відзначили в ISW, розбіжності у наративах, які намагаються зобразити російські війська більш боєздатними за українські та які критикують недоліки армії РФ, призводять до великих втрат серед російської піхоти.

Зокрема, російські мілітарі-блогери визнають, що реальна ситуація на фронті кардинально відрізняється від тієї пропаганди, що поширюється в інформаційному просторі Росії, наголошують аналітики. За словами одного з них, коментатори у РФ можуть “сміятися з контрнаступу України на Запорізькому напрямку, а потім втратити у багато разів більше російських солдатів на Авдіївському”, тож Росія бреше сама собі про втрати, яких зазнає на війні.

Інший блогер відзначає, що російські ЗМІ зациклилися на кадрах невдалих атак української бронетехніки під час контрнаступу влітку 2023 року, хоча російські війська стикаються із багатьма аналогічними проблемами під час атак, особливо через велику кількість дронів на полі бою.

Блогери у РФ сперечаються й про використання російської бронетехніки та її живучість на полі бою, а також про проведення штурмів, йдеться в аналітичному звіті. При цьому вони "дуже уважно стежать за тим, як такі розмови впливають на ширше розуміння війни", наголошують аналітики.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 9 квітня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 449 250 військовослужбовців.