НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Президент Ізраїлю про повітряну атаку з боку Ірану: "Це оголошення війни"
ІЗРАЇЛЬІРАНОбстрілиСвітПолітикаВійнаЗброя і технології

Президент Ізраїлю про повітряну атаку з боку Ірану: "Це оголошення війни"

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Ізраїль
Президент Ізраїлю Ісаак Герцог. АР/Heinz-Peter Bader

Президент Ізраїлю Ісаак Герцог заявив, що повітряна атака з боку Ірану, яка сталася в ніч на 14 квітня — це "оголошення війни".

Про це глава ізраїльської держави сказав в інтерв'ю Sky News.

Герцог зазначив, що Ізраїль наразі "розглядає всі варіанти" відповіді на іранську атаку, але "не шукає війни".

"Зараз, оскільки ми стримані, і оскільки ми знаємо про наслідки, і оскільки ми обговорюємо це з нашими партнерами, ми розглядаємо всі варіанти, і я цілком впевнений, що ми зробимо необхідні кроки для захисту й оборони нашого народу. Ми не шукаємо війни", — пояснив він позицію влади Ізраїлю.

За його словами, атака з боку Ірану стала ще один прикладом того, як ця країна "поширює хаос, терор та нестабільність" по всьому світу.

"Настав час, щоб світ зіткнувся з цією імперією зла в Тегерані й дав зрозуміти іранському режиму, що це не може пройти повз, що це неприйнятно", — наголосив Герцог й додав, що Ізраїль "шукає миру".

"Ми знову і знову йшли до миру з нашими сусідами. На жаль, все почалося 7 жовтня торік, коли помічник Ірану, угруповання ХАМАС, вчинило неймовірно жорстоку різанину проти ізраїльських громадян, а решта вже історія", — сказав глава Ізраїлю.

Атака Ірану на Ізраїль уночі 14 квітня

Ввечері 13 квітня Іран безпілотниками, крилатими та балістичними ракетами почав атакувати Ізраїль, повідомили у пресслужбі ЦАХАЛу.

Беньямін Нетаньягу оголосив, що Ізраїль готовий "до будь-якого сценарію як в обороні, так і нападі". Корпус вартових Ісламської революції у трансльованій на державному телебаченні заяві підтвердив свої атаки.

Внаслідок атаки за медичною допомогою звернулася 31 людина, повідомили лікарі "Червоного щита Давида". Відомо про двох постраждалих дітей, які зазнали важких поранень на півдні Ізраїлю.

За повідомленнями Ірану, ця атака є відповіддю на удар Ізраїлю по Дамаску 1 квітня, де загинули три вищі іранські командири й чотири офіцери. Авіаудар знищив будівлю посольства Ірану.

Топ дня
Пошкоджена російським ударом ТЕЦ
Удар по житловому будинку в Очеретиному, Patriot від Німеччини, штурми росіян на Донеччині. 781 день війни. Онлайн Важливо
Зеленський
Росія досі має доступ до компонентів для ракет, якими атакує Україну — Зеленський
Даніель Хагарі
Іран уночі випустив по Ізраїлю понад 300 ракет і безпілотників, 99% перехопила ППО — ЦАХАЛ
Спалена техніка РФ
Майже 900 солдатів та 34 артсистеми: Генштаб назвав втрати Росії за добу
Українські військові
Минулої доби Сили оборони відбили 36 атак на Бахмутському напрямку — Генштаб

Вибір редакції
піхотинець стрілецького батальйону чекає на пікап
"Ми полюємо на них, а вони на нас". Як прикордонники та піхота обороняють передній край на кордоні трьох областей
боєць батальйону Ахіллес готує безпілотник
"Найдивніше, що я бачив в моніторі — дорогу трупів": хто і як обороняє Часів Яр
Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець
"Я проти збільшення повноважень ТЦК" — Лубінець про мобілізацію, обмін полоненими та повернення українських дітей з РФ
гроші, гривні
Як і хто зберігає гроші, золоті злитки та коштовності, вилучені під час обшуків у підозрюваних в корупції чи хабарництві
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко
Дізнайтесь більше
Премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху
В Ізраїлі завершилося засідання військового кабінету: що вирішили щодо відповіді атаки на Іран
США, Україна, Ізраїль
Спікер Палати представників США Джонсон підтвердив наміри розглянути надання допомоги для Ізраїлю
Байден, Нетаньягу
NYT: Нетаньягу після "напруженої" розмови з Байденом відмовився завдавати удару по Ірану у відповідь на атаку по Ізраїлю
Іран, Туреччина
У Туреччині закликали Іран уникати подальшої ескалації з Ізраїлем
На початок