Президент Ізраїлю про повітряну атаку з боку Ірану: "Це оголошення війни"

Президент Ізраїлю Ісаак Герцог заявив, що повітряна атака з боку Ірану, яка сталася в ніч на 14 квітня — це "оголошення війни".

Про це глава ізраїльської держави сказав в інтерв'ю Sky News.

Герцог зазначив, що Ізраїль наразі "розглядає всі варіанти" відповіді на іранську атаку, але "не шукає війни".

"Зараз, оскільки ми стримані, і оскільки ми знаємо про наслідки, і оскільки ми обговорюємо це з нашими партнерами, ми розглядаємо всі варіанти, і я цілком впевнений, що ми зробимо необхідні кроки для захисту й оборони нашого народу. Ми не шукаємо війни", — пояснив він позицію влади Ізраїлю.

За його словами, атака з боку Ірану стала ще один прикладом того, як ця країна "поширює хаос, терор та нестабільність" по всьому світу.

"Настав час, щоб світ зіткнувся з цією імперією зла в Тегерані й дав зрозуміти іранському режиму, що це не може пройти повз, що це неприйнятно", — наголосив Герцог й додав, що Ізраїль "шукає миру".

"Ми знову і знову йшли до миру з нашими сусідами. На жаль, все почалося 7 жовтня торік, коли помічник Ірану, угруповання ХАМАС, вчинило неймовірно жорстоку різанину проти ізраїльських громадян, а решта вже історія", — сказав глава Ізраїлю.

Атака Ірану на Ізраїль уночі 14 квітня

Ввечері 13 квітня Іран безпілотниками, крилатими та балістичними ракетами почав атакувати Ізраїль, повідомили у пресслужбі ЦАХАЛу.

Беньямін Нетаньягу оголосив, що Ізраїль готовий "до будь-якого сценарію як в обороні, так і нападі". Корпус вартових Ісламської революції у трансльованій на державному телебаченні заяві підтвердив свої атаки.

Внаслідок атаки за медичною допомогою звернулася 31 людина, повідомили лікарі "Червоного щита Давида". Відомо про двох постраждалих дітей, які зазнали важких поранень на півдні Ізраїлю.

За повідомленнями Ірану, ця атака є відповіддю на удар Ізраїлю по Дамаску 1 квітня, де загинули три вищі іранські командири й чотири офіцери. Авіаудар знищив будівлю посольства Ірану.