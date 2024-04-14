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У Туреччині закликали Іран уникати подальшої ескалації з Ізраїлем
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У Туреччині закликали Іран уникати подальшої ескалації з Ізраїлем

ЗМІ
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Іран, Туреччина
Протиракетна система Ізраїлю працює по цілях, які запустив Іран, 14 квітня 2024 року. REUTERS/Amir Cohen

Іран заздалегідь повідомив владу Туреччини про заплановану повітряну атаку проти Ізраїлю.

Про це пише агентство Reuters, посилаючись на співрозмовника із дипломатичних кіл Туреччини.

При цьому, за словами джерела журналістів, Вашингтон передав владі Ірану через Анкару, що його військова операція має бути "в певних межах".

Раніше цього тижня державний секретар США Ентоні Блінкен розмовляв з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом і дав дати зрозуміти, що ескалація на Близькому Сході "ні в чиїх інтересах".

Водночас як повідомляє France 24, посилаючись на співрозмовників у МЗС Туреччини, глава турецької дипломатії Хакан Фідан під час телефонної розмови зі своїм іранським колегою Хоссейном Амірабдоллахіаном заявив, що його країна не хоче подальшої ескалації та напруженості в регіоні після повітряної атаки на Ірану на Ізраїль, яка сталася вночі 14 квітня. За словами співрозмовників журналістів, Амірабдоллахіан поінформував Фідана, що "операція" проти Ізраїлю завершена й додав що Іран не розпочне нових атак, якщо на країну не нападуть.

Атака Ірану на Ізраїль уночі 14 квітня

Ввечері 13 квітня Іран безпілотниками, крилатими та балістичними ракетами почав атакувати Ізраїль, повідомили у пресслужбі ЦАХАЛу.

Беньямін Нетаньягу оголосив, що Ізраїль готовий "до будь-якого сценарію як в обороні, так і нападі". Корпус вартових Ісламської революції у трансльованій на державному телебаченні заяві підтвердив свої атаки.

Внаслідок атаки за медичною допомогою звернулася 31 людина, повідомили лікарі "Червоного щита Давида". Відомо про двох постраждалих дітей, які зазнали важких поранень на півдні Ізраїлю.

За повідомленнями Ірану, ця атака є відповіддю на удар Ізраїлю по Дамаску 1 квітня, де загинули три вищі іранські командири й чотири офіцери. Авіаудар знищив будівлю посольства Ірану.

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