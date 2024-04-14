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NYT: Нетаньягу після "напруженої" розмови з Байденом відмовився завдавати удару по Ірану у відповідь на атаку по Ізраїлю
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NYT: Нетаньягу після "напруженої" розмови з Байденом відмовився завдавати удару по Ірану у відповідь на атаку по Ізраїлю

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Байден, Нетаньягу
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу під час зустрічі з президентом США Джо Байденом, 18 жовтня 2023 року. AP/Evan Vucci

Ізраїль відмовився від негайного удару у відповідь по Ірану після розмови американського президента Джо Байдена з ізраїльським премʼєр-міністром Беньяміном Нетаньягу.

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на двох неназваних ізраїльських посадовців.

Видання зазначає, що розмова Байдена і Нетаньягу після атаки Ірану була дуже "напруженою". Президент США чітко заявив, що він проти ескалації конфлікту й Америка не підтримає Ізраїль у разі воєнних дій проти Ірану. Миттєвий удар у відповідь підтримали кілька членів уряду Ізраїлю, але відсутність серйозних збитків після ударів і розмова з Байденом призвели до його скасування. Подальший зміст розмови співрозмовники видання не уточнили.

Як повідомляє The Times of Israel, член ізраїльського урядового воєнного кабінету Бені Ганц заявив, що Ізраїль змусить Іран заплатити за атаку "тоді, коли нам буде зручно". Він додав, що Іран є "глобальною проблемою" у регіоні й наголосив, що Ізраїль повинен зміцнити "стратегічний альянс і регіональну співпрацю", які дозволили йому витримати вчорашню атаку.

"Іран є глобальною проблемою, це регіональний виклик, а також небезпека для Ізраїлю, і вчора світ чітко підтримав Ізраїль перед обличчям цієї небезпеки. Ізраїль проти Ірану, світ проти Ірану – ось результат. Це стратегічне досягнення, яке ми повинні використати для безпеки Ізраїлю", – сказав він.

Атака Ірану на Ізраїль уночі 14 квітня

Ввечері 13 квітня Іран безпілотниками, крилатими та балістичними ракетами почав атакувати Ізраїль, повідомили у пресслужбі ЦАХАЛу.

Беньямін Нетаньягу оголосив, що Ізраїль готовий "до будь-якого сценарію як в обороні, так і нападі". Корпус вартових Ісламської революції у трансльованій на державному телебаченні заяві підтвердив свої атаки.

Внаслідок атаки за медичною допомогою звернулася 31 людина, повідомили лікарі "Червоного щита Давида". Відомо про двох постраждалих дітей, які зазнали важких поранень на півдні Ізраїлю.

За повідомленнями Ірану, ця атака є відповіддю на удар Ізраїлю по Дамаску 1 квітня, де загинули три вищі іранські командири й чотири офіцери. Авіаудар знищив будівлю посольства Ірану.

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