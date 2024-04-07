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Шольц: Путін вирішить вивести війська з України, коли зрозуміє, що не може виграти війну
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Шольц: Путін вирішить вивести війська з України, коли зрозуміє, що не може виграти війну

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Шольц: Путін вирішить вивести війська з України, коли зрозуміє, що не може виграти війну
Канцлер Німеччини Олаф Шольц у день звернення до нижньої палати парламенту, Берлін, Німеччина, 20 березня 2024 року. REUTERS/Liesa Johannssen

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав Захід продовжувати підтримку України у війні з Росією, заявивши в суботу, 6 квітня, що Німеччина не припинить своїх зусиль підтримувати Київ.

Про це повідомляє Reuters.

Шольц сказав, що найкращим способом запобігти будь-якій ескалації, включаючи потенційний конфлікт між Росією та НАТО, є те, що він назвав ефективним стримуванням.

За словами Шольца, війна в Україні закінчиться в той момент, коли російський президент Володимир Путін вирішить вивести свої війська. Однак, додав Шольц, він прийме це рішення лише тоді, коли зрозуміє, що не може виграти війну на полі бою.

“Тому ми більше інвестуємо у власну безпеку та оборону разом як європейці, щоб ніхто не наважився напасти на нас. Це також означає відкинути вузькі власні інтереси та побудувати сильну та справді європейську оборонну промисловість”, — сказав Шольц.

Як відзначає Reuters, станом на зараз Німеччина надала Україні 28 мільярдів євро військової підтримки.

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