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Байден перериває вихідні і терміново повертається в Білий дім через події на Близькому Сході
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Байден перериває вихідні і терміново повертається в Білий дім через події на Близькому Сході

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Байден терміново повертається в Білий дім через події на Близькому Сході
Президент США Джо Байден. Фото: Getty Images

Президент США Джо Байден на тлі напруженості між Ізраїлем та Іраном терміново повертається до Вашингтона, щоб обговорити зі своєю командою радників з національної безпеки ситуацію на Близькому Сході. Раніше планувалося, що президент США проведе вихідні у штаті Делавер.

Про це повідомили в Білому домі, передає видання The Guardian.

Повідомляється, що Білий дім оголосив рано-вранці в суботу, що Джо Байден повертається до Вашингтона з іншого міста, "щоб проконсультуватися зі своєю командою національної безпеки щодо подій на Близькому Сході" на тлі загострення напруженості між Ізраїлем та Іраном.

Президент США мав провести вихідні в штаті Делавер у своїй пляжній резиденції, але в суботу терміново вирушив до Білого дому.

Це сталося після того, як Байден заявив у п'ятницю, що "рано чи пізно" очікує нападу Ірану на Ізраїль , і звернувся до Тегерана з останнім закликом “не робити цього".

Раніше речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі попередив, що загроза іранського нападу на Ізраїль залишається реальною, незважаючи на зусилля Вашингтона, спрямовані на стримування серйозної ескалації конфлікту на Близькому Сході.

Як відзначає видання, у суботу іранський воєнізований Корпус вартових ісламської революції в Ормузькій протоці, за 50 морських миль від узбережжя Об'єднаних Арабських Еміратів, захопив контейнеровоз, пов'язаний з Ізраїлем.

Що відомо про напруженість між Ізраїлем та Іраном

На тлі повідомлень про те, що Іран може напасти на Ізраїль у найближчі 48 годин, низка країн закликала своїх громадян покинути ізраїльську територію.

Зокрема, Німеччина закликала своїх громадян покинути територію Ірану та утриматися від поїздок до Ізраїлю. Польща також попередила своїх громадян про поїздки на Близький Схід.

Попередження стосується також Ірану.

Крім того, ліванський телеканал Аль-Маядін, посилаючись на ізраїльські ЗМІ, повідомив, що Катар, Емірати, Саудівська Аравія та Бахрейн просять своїх громадян негайно залишити "Ізраїль".

Раніше, як писало агенство Reuter, уряд США закликав своїх співробітників не покидати межі міст на тлі загрози Ірану.

Як пише The Times of Israel, станом на ранок 13 квітня Ізраїль залишається у стані підвищеної готовності до нападу Ірану.

CNN водночас пише, що Сполучені Штати очікують, що найближчими днями Іран завдасть удару по численним об’єктам в Ізраїлі. За словами джерел, США допоможуть з перехопленням снарядів.

Напередодні, 12 квітня, агенство AFP повідомило, що США перекидають додаткові сили на Близький Схід в очікувані атаки Ірану на Ізраїль.

The Wall Street Journal з посиланням на джерела раніше повідомила, щоІзраїль готується до прямої атаки з боку Ірану на півдні або півночі протягом найближчих 24-48 годин.

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