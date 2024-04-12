Ввечері 12 квітня на півночі Ізраїлю пролунали сирени повітряної тривоги. Було ідентифіковано близько 40 пусків з ліванської територіїї. Постраждалих внаслідок атаки немає.

Про це повідомила Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Зазначається, що деякі з ракет були перехоплені засобами протиповітряної оборони Ізраїлю, а інші впали на відкритій місцевості.

"Раніше сьогодні ввечері система протиповітряної оборони ЦАХАЛу успішно перехопила два вибухових БПЛА Хезболли, які перетнули ліванську територію і влетіли на ізраїльську територію. У Рамот-Нафталі пролунали сирени через небезпеку падіння осколків", — йдеться у повідомленні.

Як повідомляє The Times of Israel, ліванська Хезболла взяла на себе відповідальність за атаку.

У заяві ліванського угруповання йдеться, що воно випустило десятки ракет "Катюша" по артилерійських позиціях ЦАХАЛу на півночі Ізраїлю.

Водночас агенство AFP повідомило, що США перекидають додаткові сили на Близький Схід в очікувані атаки Ірану на Ізраїль.

The Wall Street Journal з посиланням на джерела раніше повідомила, що Ізраїль готується до прямої атаки з боку Ірану на півдні або півночі протягом найближчих 24-48 годин.

Що відомо про атаки Хезболли на Ізраїль

Хезболла почала завдавати ударів по Ізраїлю майже одразу після того, як ХАМАС вторгся в Ізраїль 7 жовтня. Десятки тисяч мирних жителів були змушені покинути свої місця через продовження цикл ракетних і ракетних атак "Хезболли", а також ізраїльських авіаударів і артилерійського вогню.

Близько 200 бойовиків "Хезболли" та 35 мирних жителів у Лівані були вбиті протягом майже п'яти місяців щоденних зіткнень на низькому рівні між ліванським угрупованням бойовиків та ізраїльськими силами на тлі війни Ізраїлю з ХАМАС, союзником "Хезболли". В Ізраїлі в результаті терактів "Хезболли" загинули дев'ять солдатів і дев'ятеро мирних жителів.