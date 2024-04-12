НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
В Ізраїлі пролунали сирени повітряної тривоги. ЦАХАЛ повідомив про ракетну атаку з Лівану
ІЗРАЇЛЬБЛИЗЬКИЙ СХІДСектор ГазиПодіїСвіт

В Ізраїлі пролунали сирени повітряної тривоги. ЦАХАЛ повідомив про ракетну атаку з Лівану

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

Ввечері 12 квітня на півночі Ізраїлю пролунали сирени повітряної тривоги. Було ідентифіковано близько 40 пусків з ліванської територіїї. Постраждалих внаслідок атаки немає.

Про це повідомила Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Зазначається, що деякі з ракет були перехоплені засобами протиповітряної оборони Ізраїлю, а інші впали на відкритій місцевості.

"Раніше сьогодні ввечері система протиповітряної оборони ЦАХАЛу успішно перехопила два вибухових БПЛА Хезболли, які перетнули ліванську територію і влетіли на ізраїльську територію. У Рамот-Нафталі пролунали сирени через небезпеку падіння осколків", — йдеться у повідомленні.

Як повідомляє The Times of Israel, ліванська Хезболла взяла на себе відповідальність за атаку.

У заяві ліванського угруповання йдеться, що воно випустило десятки ракет "Катюша" по артилерійських позиціях ЦАХАЛу на півночі Ізраїлю.

Водночас агенство AFP повідомило, що США перекидають додаткові сили на Близький Схід в очікувані атаки Ірану на Ізраїль.

The Wall Street Journal з посиланням на джерела раніше повідомила, що Ізраїль готується до прямої атаки з боку Ірану на півдні або півночі протягом найближчих 24-48 годин.

Що відомо про атаки Хезболли на Ізраїль

Хезболла почала завдавати ударів по Ізраїлю майже одразу після того, як ХАМАС вторгся в Ізраїль 7 жовтня. Десятки тисяч мирних жителів були змушені покинути свої місця через продовження цикл ракетних і ракетних атак "Хезболли", а також ізраїльських авіаударів і артилерійського вогню.

Близько 200 бойовиків "Хезболли" та 35 мирних жителів у Лівані були вбиті протягом майже п'яти місяців щоденних зіткнень на низькому рівні між ліванським угрупованням бойовиків та ізраїльськими силами на тлі війни Ізраїлю з ХАМАС, союзником "Хезболли". В Ізраїлі в результаті терактів "Хезболли" загинули дев'ять солдатів і дев'ятеро мирних жителів.

Топ дня
МЗС України
Заступника Кулеби Точицького звільнили та призначили на його місце Сибігу Оновлено
Генштаб ЗСУ зведення, війна в Україні, ситуація на фронті
Генштаб: на фронті за добу відбулося 81 бойове зіткнення
Нідерланди виділили 1 млрд євро на військову допомогу і 400 млн євро на відновлення
Нідерланди виділили 1 млрд євро на військову допомогу і 400 млн євро на відновлення — Зеленський
Автомобілі з тілами загиблих українських військових
Україна повернула тіла 99 полеглих захисників Важливо
Денис Шмигаль
Уряд затвердив доплати у 70 тисяч гривень військовим "на нулі" — Шмигаль Важливо

Вибір редакції
піхотинець стрілецького батальйону чекає на пікап
"Ми полюємо на них, а вони на нас". Як прикордонники та піхота обороняють передній край на кордоні трьох областей
боєць батальйону Ахіллес готує безпілотник
"Найдивніше, що я бачив в моніторі — дорогу трупів": хто і як обороняє Часів Яр
Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець
"Я проти збільшення повноважень ТЦК" — Лубінець про мобілізацію, обмін полоненими та повернення українських дітей з РФ
гроші, гривні
Як і хто зберігає гроші, золоті злитки та коштовності, вилучені під час обшуків у підозрюваних в корупції чи хабарництві
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко
Дізнайтесь більше
Прапор Ірану
WSJ: Іран може напасти на Ізраїль найближчими днями
Ханія та Сінвар
Троє синів лідера ХАМАСу загинули в результаті авіаудару Ізраїлю
Сектор Гази, Палестина
У Німеччині порушили справу про геноцид через продаж зброї Ізраїлю
Сектор Гази, Палестина, ЦАХАЛ
Через КПП Ізраїлю до Гази пройшли рекордні 419 вантажівок із гуманітарною допомогою
На початок