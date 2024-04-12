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WSJ: Іран може напасти на Ізраїль найближчими днями
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WSJ: Іран може напасти на Ізраїль найближчими днями

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Прапор Ірану
Прапор Ірану. Ілюстративне фото: AP/Michael Gruber

Ізраїль готується до прямої атаки з боку Ірану на півдні або півночі протягом найближчих 24-48 годин.

Про це повідомила The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

Зазначається, що неназваний американський посадовець, обізнаний у питанні, на умовах анонімності розповів, що звіти розвідки США вказують на можливість удару протягом декількох днів, "можливо, на ізраїльській землі", але "не проти інтересів Ізраїлю в інших місцях".

Водночас, як пише WSJ, джерело яке має зв'язки з іранським керівництвом, поінформувало, що, попри обговорення планів нападу, остаточного рішення щодо атаки Тегеран ще не ухвалив.

Раніше журналісти CNN підкреслювали, що Сполучені Штати перебувають у стані підвищеної готовності через можливу атаку з боку Ірану на ізраїльські чи американські посольства на Близькому Сході.

1 квітня у сирійській столиці Дамаску ракетний удар знищив будівлю консульства Ірану. В результаті атаки імовірно загинув Мохаммад Реза Захеді, старший командир Корпусу вартових Ісламської революції.

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