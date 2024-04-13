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Низка країн закликала своїх громадян покинути Ізраїль на тлі загрози з боку Ірану
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Низка країн закликала своїх громадян покинути Ізраїль на тлі загрози з боку Ірану

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Ситуація в Ізраїлі
Прапори Ізраїлю та Ірану. Getty Images

На тлі повідомлень про те, що Іран може напасти на Ізраїль у найближчі 48 годин, низка країн закликала своїх громадян покинути ізраїльську територію.

Зокрема Німеччина закликала своїх громадян покинути територію Ірану та утриматися від поїздок до Ізраїлю.

"Існує попередження щодо поїздок до Ірану, Ізраїлю та палестинських територій, а щодо Ірану німців також просять покинути країну", — йдеться у повідомленні німецького МЗС.

Польща також попередила своїх громадян про поїздки на Близький Схід.

"Можлива ескалація може призвести до значних обмежень у авіасполученні та неможливості перетину наземних пунктів пропуску. Ми закликаємо людей, які зараз перебувають в Ізраїлі та на окупованих палестинських територіях, розглянути, чи справді необхідне їхнє подальше перебування", — йдеться у повідомленні польського МЗС.

Попередження стосується також Ірану.

Крім того, ліванський телеканал Аль-Маядін, посилаючись на ізраїльські ЗМІ, повідомив, що Катар, Емірати, Саудівська Аравія та Бахрейн просять своїх громадян негайно залишити "Ізраїль".

Раніше, як писало агенство Reuter, уряд США закликав своїх співробітників не покидати межі міст на тлі загрози Ірану.

"З міркувань безпеки урядовим службовцям США та членам їхніх сімей заборонено виїжджати за межі Тель-Авіва (включаючи Герцлію, Нетанію та Евен-Єгуду), Єрусалиму і Беер-Шеви до подальших розпоряджень. Урядовий персонал США має право на транзитний проїзд між цими трьома районами для особистих поїздок", — йшлося у повідомленні.

Як пише The Times of Israel, станом на ранок 13 квітня Ізраїль залишається у стані підвищеної готовності до нападу Ірану.

CNN водночас пише, що Сполучені Штати очікують, що найближчими днями Іран завдасть удару по численним об’єктам в Ізраїлі. За словами джерел, США допоможуть з перехопленням снарядів.

Напередодні, 12 квітня, агенство AFP повідомило, що США перекидають додаткові сили на Близький Схід в очікувані атаки Ірану на Ізраїль.

The Wall Street Journal з посиланням на джерела раніше повідомила, що Ізраїль готується до прямої атаки з боку Ірану на півдні або півночі протягом найближчих 24-48 годин.

1 квітня у сирійській столиці Дамаску ракетний удар знищив будівлю консульства Ірану. В результаті атаки імовірно загинув Мохаммад Реза Захеді, старший командир Корпусу вартових Ісламської революції.

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