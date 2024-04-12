Армія РФ намагається пробитися в Часів Яр, й тисне на захід від Мар'їнки та Авдіївки. Також Сили оборони стримують штурми росіян на Харківщині та на півдні країни, й атакували авіаційний навчальний центр в Росії. Суспільне розповідає, як пройшов тиждень на фронтах.

Купʼянський та Лиманський напрямки

На Купʼянському напрямку росіяни атакують на сході від Купʼянська — поблизу Іванівки та Кислівки Харківської області та південніше від міста — біля Андріївки на Луганщині. На Лиманському напрямку бої в районі Тернів Донецької області.

Бахмутський напрямок

Атаки армії РФ по лінії Білогорівка, Верхньокам'янське, Спірне — це на сході від Сіверська, та на південь від міста — в районі Роздолівки та Веселого. Також на цьому напрямку бої південніше — біля Богданівки та Іванівського (це шлях на Часів Яр, частину території обох селищ росіяни захопили), а також ще південніше — поблизу Кліщіївки та Андріївки.

Бахмутський напрямок, 12 квітня 2024. Графіка: Суспільне

Авдіївський напрямок

Сили оборони стримують наступ росіян на північний захід від Авдіївки — в районах Бердичів та Семенівки, та на захід від міста — поблизу Уманського. На південному заході від Авдіївки армія РФ частково контролює Первомайське, та штурмує ще західніше — в районі Нетайлового.

Новопавлівський напрямок

На цьому напрямку армія РФ атакує на північ від Марʼїнки — в районі Красногорівки. Українські військові розповідають, тут росіяни штурмують навіть на квадроциклах. Також бої по лінії Георгіївка, Побєда і Новомихайлівка (це — на захід від Марʼїнки).

Оріховський напрямок

На півдні Донеччини Сили оборони відбивають атаки росіян поблизу Старомайорського. На Запоріжжі — північно-західніше Вербового та Роботиного. Росіяни заявили про захоплення цього населеного пункту, проте українські військові це спростували.

Тил РФ

7 квітня у Балтійському морі горів російський ракетний корабель "Серпухов".

У ніч проти 9 квітня безпілотники атакували навчальний авіаційний центр у Борисоглібську Воронезької області РФ.