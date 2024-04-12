НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Атаки росіян на Часів Яр, штурми Красногорівки на квадроциклах. Тиждень на фронтах
Вторгнення Росії в УкраїнуВІЙНАУКРАЇНАВійнаПодії

Атаки росіян на Часів Яр, штурми Красногорівки на квадроциклах. Тиждень на фронтах

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Військовий бригади “Азов” на передовій поблизу Кремінної, Донецька область
Український військовий бригади "Азов" несе снаряд для гаубиці на передовій поблизу Кремінної, Донецька область, 11 квітня 2024 року. AP/Alex Babenko

Армія РФ намагається пробитися в Часів Яр, й тисне на захід від Мар'їнки та Авдіївки. Також Сили оборони стримують штурми росіян на Харківщині та на півдні країни, й атакували авіаційний навчальний центр в Росії. Суспільне розповідає, як пройшов тиждень на фронтах.

Купʼянський та Лиманський напрямки

На Купʼянському напрямку росіяни атакують на сході від Купʼянська — поблизу Іванівки та Кислівки Харківської області та південніше від міста — біля Андріївки на Луганщині. На Лиманському напрямку бої в районі Тернів Донецької області.

Бахмутський напрямок

Атаки армії РФ по лінії Білогорівка, Верхньокам'янське, Спірне — це на сході від Сіверська, та на південь від міста — в районі Роздолівки та Веселого. Також на цьому напрямку бої південніше — біля Богданівки та Іванівського (це шлях на Часів Яр, частину території обох селищ росіяни захопили), а також ще південніше — поблизу Кліщіївки та Андріївки.

Бахмутський напрямок, 12 квітня 2024
Бахмутський напрямок, 12 квітня 2024. Графіка: Суспільне

Авдіївський напрямок

Сили оборони стримують наступ росіян на північний захід від Авдіївки — в районах Бердичів та Семенівки, та на захід від міста — поблизу Уманського. На південному заході від Авдіївки армія РФ частково контролює Первомайське, та штурмує ще західніше — в районі Нетайлового.

Новопавлівський напрямок

На цьому напрямку армія РФ атакує на північ від Марʼїнки — в районі Красногорівки. Українські військові розповідають, тут росіяни штурмують навіть на квадроциклах. Також бої по лінії Георгіївка, Побєда і Новомихайлівка (це — на захід від Марʼїнки).

Оріховський напрямок

На півдні Донеччини Сили оборони відбивають атаки росіян поблизу Старомайорського. На Запоріжжі — північно-західніше Вербового та Роботиного. Росіяни заявили про захоплення цього населеного пункту, проте українські військові це спростували.

Тил РФ

7 квітня у Балтійському морі горів російський ракетний корабель "Серпухов".

У ніч проти 9 квітня безпілотники атакували навчальний авіаційний центр у Борисоглібську Воронезької області РФ.

Топ дня
МЗС України
Заступника Кулеби Точицького звільнили та призначили на його місце Сибігу Оновлено
Генштаб ЗСУ зведення, війна в Україні, ситуація на фронті
Генштаб: на фронті за добу відбулося 81 бойове зіткнення
Нідерланди виділили 1 млрд євро на військову допомогу і 400 млн євро на відновлення
Нідерланди виділили 1 млрд євро на військову допомогу і 400 млн євро на відновлення — Зеленський
Автомобілі з тілами загиблих українських військових
Україна повернула тіла 99 полеглих захисників Важливо
Денис Шмигаль
Уряд затвердив доплати у 70 тисяч гривень військовим "на нулі" — Шмигаль Важливо

Вибір редакції
піхотинець стрілецького батальйону чекає на пікап
"Ми полюємо на них, а вони на нас". Як прикордонники та піхота обороняють передній край на кордоні трьох областей
боєць батальйону Ахіллес готує безпілотник
"Найдивніше, що я бачив в моніторі — дорогу трупів": хто і як обороняє Часів Яр
Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець
"Я проти збільшення повноважень ТЦК" — Лубінець про мобілізацію, обмін полоненими та повернення українських дітей з РФ
гроші, гривні
Як і хто зберігає гроші, золоті злитки та коштовності, вилучені під час обшуків у підозрюваних в корупції чи хабарництві
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко
Дізнайтесь більше
Історія росіянина Ігоря Гуськова, який воював на боці ЗСУ та загинув під Бахмутом
Пішов воювати за Україну, коли дізнався, що брат на боці РФ: історія бійця, який загинув під Бахмутом. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ
Чим атакували Трипільську ТЕС та заяви Чмута, закон про мобілізацію
Чим атакували Трипільську ТЕС та заяви Чмута. СУСПІЛЬНЕ | ДАЙДЖЕСТ
У базах поліції є сотні тисяч можливих ухилянтів — Клименко
У базах поліції є сотні тисяч можливих ухилянтів — Клименко
Петр Павел та Гітанас Науседа
Чехія знайшла понад мільйон боєприпасів, які можна придбати для України
На початок