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Нічна атака на Борисоглібський навчальний авіаційний центр у Воронезькій області РФ — операція ГУР — джерело
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Нічна атака на Борисоглібський навчальний авіаційний центр у Воронезькій області РФ — операція ГУР — джерело

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Нічна атака на Борисоглібський навчальний авіаційний центр в РФ — операція ГУР
У ніч проти 9 квітня безпілотники атакували навчальний авіаційний центр у Борисоглєбську Воронезької області РФ. Скрпін відео ТГ-каналу База

У ніч проти 9 квітня безпілотники атакували навчальний авіаційний центр у Борисоглібську Воронезької області РФ. За атакою стоїть Головне управління розвідки Міноборони України.

Про це Суспільному повідомило джерело у спецслужбах.

У ГУР підтвердили атаку безпілотниками по авіаційному підприємству в Борисоглєбську Воронезької області РФ.

“Так, авіаційний завод. Це те, що можемо констатувати з різних джерел. Був гуркіт, також можемо підтвердити. Деталей розкривати не будемо, але, за попередньою інформацією, уражені основні виробничі потужності підприємства”, — сказав представник ГУР Андрій Юсов в ефірі Радіо Свобода .

Раніше телеграм-канал “База” повідомив, що два безпілотники атакували навчальний авіаційний центр підготовки льотного складу імені Чкалова в Борисоглібську.

За даними "Бази", перший дрон врізався у фасад будівлі на рівні 4-го поверху близько третьої ранку. Через годину туди ж потрапив і другий безпілотник.

У Міноборони РФ заявили, звинувативши Україну в атаці, про збиття чотирьох безпілотників над Бєлгородською і Воронезькою областями, а також ракети над акваторією Чорного моря.

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