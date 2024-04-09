Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 20 БпЛА типу “Shahed”. Сили та засоби протиповітряної оборони України знищили всі ударні БпЛА. На фронті протягом минулої доби відбулося 56 бойових зіткнень. Загалом військо РФ завдало 4 ракетних та 97 авіаційних ударів, здійснило 92 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у своєму зведенні зранку 9 квітня.

Внаслідок російських атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Білопілля Сумської області та місто Суми; Петропавлівка, Нестерне, Липці, Тернова, Малий Бурлук Харківської області; Стельмахівка, Макіївка та Серебрянське лісництво Луганської області; Терни, Верхньокам’янське, Іванівське, Роздолівка, Костянтинівка, Велика Новосілка, Новобахмутівка, Новоселівка Перша, Очеретине, Нетайлове, Семенівка, Мемрик, Новокалинове, Красногорівка, Бердичі, Уманське, Яснобродівка, Олександропіль, Водяне, Урожайне, Парасковіївка, Старомайорське Донецької області; Роботине, Мала Токмачка Запорізької області.

Під артилерійським вогнем були близько 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Яка ситуація на фронті

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках РФ зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність, щоб не допустити перекидання українських військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку військо РФ наступальних (штурмових) дій не вело.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 1 атаку росіян в районі населеного пункту Терни Донецької області, де військо РФ за підтримки авіації намагалося прорвати оборону українських військ.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 14 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Кліщіївка, Андріївка, Ступочки Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 6 атак в районі населених пунктів Бердичі, Уманське, Невельське Донецької області, де військо РФ за підтримки авіації намагалося витіснити українські підрозділи із займаних позицій.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати військо РФ в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка та Новомихайлівка, де росіяни за підтримки авіації 26 разів намагалися прорвати оборону українських військ.

На Оріхівському напрямку військо РФ 2 рази атакувало позиції українських захисників в районі населеного пункту Старомайорське Донецької області та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку військо РФ не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби окупанти РФ здійснили 6 безуспішних атак позицій військ Сил оборони.

Водночас українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам РФ втрат в живій силі та техніці, виснажують військо РФ вздовж всієї лінії бойового зіткнення.