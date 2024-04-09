На фронті зафіксовано 66 бойових зіткнень — Генштаб

Протягом доби на фронті зафіксовано 66 бойових зіткнень. Найгарячіше на Бахмутському та Новопавлівському напрямках. Сили оборони завдали 21 удар по позиціях військ РФ.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Загалом, війська РФ завдали 7 ракетних та 73 авіаційних удари, здійснили 81 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях Сил оборони та населених пунктах. Внаслідок російських атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.

Ситуація на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань військ РФ не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках армія РФ зберігає присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Росіяни завдали авіаційних ударів в районі населеного пункту Потихонове Харківської області та міста Харків. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Карповичі, Семенівка, Янжулівка Чернігівської області; Іскрисківщина, Фотовиж, Бачівськ Сумської області; Козача Лопань, Стрілеча, Лук’янці Харківської області.

На Куп’янському напрямку українські війська відбили 2 атаки в районах населених пунктів Кислівка Харківської області та Андріївка Луганської області. Війська РФ завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Іванівка Харківської області та Новоселівське Луганської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 15 населених пунктів, зокрема Синьківка, Петропавлівка, Степова Новоселівка Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 3 атаки в районі Тернів Донецької області, де росіяни, за підтримки авіації, намагалися прорвати оборону ЗСУ. Також окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Твердохлібове Луганської області; Ямполівка, Торське Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське Луганської області та Терни¸ Ямполівка, Торське, Зарічне Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські війська відбито 25 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Роздолівка, Часів Яр, Новий, Кліщіївка, Андріївка Донецької області, де армія РФ, за підтримки авіації, намагалася покращити тактичне положення. Також росіяни завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Спірне, Костянтинівка, Біла Гора, Дружба Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося понад 10 населених пунктів, зокрема Григорівка, Богданівка, Калинівка, Часів Яр Донецької області.

На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 6 атак в районі населеного пункту Уманське Донецької області, де окупанти, намагалися вибити українські підрозділи із займаних рубежів. Росіяни завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Калинове, Семенівка, Новобахмутівка, Бердичі, Нетайлове Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Новокалинове, Новобахмутівка, Семенівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати війська РФ в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, східніше Водяного, Урожайне де росіяни, за підтримки авіації, 20 разів намагалися прорвати оборону ЗСУ. Під артилерійським та мінометним вогнем опинились понад 10 населених пунктів, серед них Георгіївка, Парасковіївка, Костянтинівка, Вугледар Донецької області.

На Оріхівському напрямку окупанти, за підтримки авіації, 3 рази атакували позиції Сил оборони в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Полтавка, Малинівка, Білогір’я, Новоданилівка, Щербаки Запорізької області.

На Херсонському напрямку армія РФ не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом доби росіяни здійснили 1 атаку на позиції ЗСУ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Берислав, Іванівка, Кринки, Новотягинка Херсонської області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 15 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і 2 зенітно-ракетних комплексах військ РФ.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу та 3 засобах протиповітряної оборони окупантів.