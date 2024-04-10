Збройні сили України продовжують утримувати позиції та відбивають штурми російських підрозділів на кількох напрямках. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Загалом протягом минулої доби на фронті відбулося 83 бойових зіткнення з російським військом.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 10 квітня.

"Загалом, противник завдав 11 ракетних та 108 авіаційних ударів, здійснив 149 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низки багатоповерхівок та інші об'єкти цивільної інфраструктури", — йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Тако вночі російські окупанти в черговий раз атакували Україну, застосувавши 17 БпЛА типу “Shahed”. Силами та засобами протиповітряної оборони України 14 цих ударних дронів було знищено.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали місто Харків, населені пункти: Потихонове, Чайківка, Глибоке, Іванівка, Борова Харківської області; Новоселівське, Твердохлібове Луганської області; Ямполівка, Торське, Верхньокам'янське, Часів Яр, Спірне, Костянтинівка, Біла Гора, Дружба, Калинове, Семенівка, Новобахмутівка, Бердичі, Нетайлове, Яснобродівка, Карлівка, Красногорівка, Новомихайлівка, Водяне, Єлизаветине, Донецьк, області; Роботине Запорізької області; Берислав Херсонської області

Під артилерійським вогнем було понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Яка ситуація на фронті

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання українських військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп'янському напрямку ЗСУ відбили 3 атаки противника у районах населених пунктів Кислівка, Іванівка Харківської області та Андріївка Луганської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 3 атаки армії РФ у районі населеного пункту Терні Донецької області, де російські підрозділи намагались прорвати оборону.

На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили 29 атак у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам'янське, Виїмка, Роздолівка, Часів Яр, Новий, Кліщіївка, Андріївка Донецької області, де окупанти намагались вибити підрозділи ЗСУ із займаних рубежів.

На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 14 атак у районах населених пунктів Новокалинове, Бердичі та Уманське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку ЗСУ продовжують стримувати армію РФ у районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне та Урожайне, де росіяни 28 разів намагались прорвати оборону.

На Оріхівському напрямку окупанти 5 разів атакували позиції ЗСУ у районах Старомайорського Донецької області та Роботиного на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку армія РФ не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби була здійснена марна атака позицій ЗСУ.

Водночас Сили оборони активними діями продовжують завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують противника вздовж усієї лінії бойового зіткнення.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 15 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу та 3 засобах протиповітряної оборони російських окупантів.