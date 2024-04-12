Японія надасть Україні 22 машини для розмінування — МВС

Піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій України (ДСНС) отримають від японського уряду 22 машини механізованого розмінування.

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України за результатами зустрічей з керівництвом японського агенства міжнародного співробітництва (JICA).

"До кінця цього року Україна отримає від уряду Японії та JICA 14 машин механізованого розмінування, решту 8 — до квітня наступного року. 12 з них виробництва компанії NIKKEN, ще 10 — іншого японського виробника", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про розмінування територій України

У вересні 2023 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав, що для повного розмінування України потрібно 37 мільярдів доларів і понад 10 тисяч саперів. У державі є тільки 3 тисячі фахівців. Партнери вже виділили 250 мільйонів доларів на розмінування.

У лютому 2024-го у ДСНС повідомляли, що в Україні потенційно замінованими залишаються 156 тисяч квадратних кілометрів.

На початку березня Мінекономіки України та компанія Palantir, яка спеціалізується на аналітиці великих даних, підписали угоду про партнерство для співпраці у гуманітарному розмінуванні територій. Зокрема документ передбачає розмінування України за допомогою технологій штучного інтелекту.