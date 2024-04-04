У березні саперні підрозділи урядових та неурядових операторів обстежили понад 26,5 тисяч гектарів сільськогосподарських земель, з яких майже 23,5 тисячі повернуто в експлуатацію. Загалом з початку року обстежено 80,3 тисячі гектарів земель, з яких близько 74 тисячі гектарів повернуто в експлуатацію.

Про це повідомили у Міністерстві економіки України.

"Це, умовно, "плюс" 350 тисяч тонн пшениці, які аграрії вже цього року зберуть з очищених від мін та вибухівки полів. Важливо, що станом на кінець березня 80% повернутих площ вже активно використовувалася за призначенням", — пояснила міністерка економіки Юлія Свириденко.

Вона додала, що уряд комплексно вирішує завдання з пришвидшення очищення території України від мін. Зокрема, за її словами, у березні було ухвалено порядок компенсації аграріям, які замовлятимуть послуги з гуманітарного розмінування земель.

"Це важливий крок до запуску ринку гуманітарного розмінування. Підписали угоду з Palantir – передові технології з аналізу big data, та штучний інтелект допомагатимуть нам більш ефективно організувати роботу з обстеження та розмінування. Дуже активно працюємо над впровадженням вітчизняних розробок та посилення спроможностей операторів шляхом закупівлі української техніки та обладнання", — розповіла Свириденко.

Також міністерка зазначила, що у в березні зросла кількість підрозділів, що здійснювали гуманітарне чи оперативне розмінування, а також кількість залучених до роботи машин розмінування.

У вересні 2023 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав, що для повного розмінування України потрібно 37 мільярдів доларів і понад 10 тисяч саперів. У державі є тільки 3 тисячі фахівців. Партнери вже виділили 250 мільйонів доларів на розмінування.

У лютому 2024-го у ДСНС повідомляли, що в Україні потенційно замінованими залишаються 156 тисяч квадратних кілометрів.

На початку березня Мінекономіки України та компанія Palantir, яка спеціалізується на аналітиці великих даних, підписали угоду про партнерство для співпраці у гуманітарному розмінуванні територій. Зокрема документ передбачає розмінування України за допомогою технологій штучного інтелекту.