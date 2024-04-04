НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
З початку року 74 тисячі гектарів земель повернуто в експлуатацію після розмінування — Мінекономіки
МІНУВАННЯАГРОНОВИНИУКРАЇНАВторгнення Росії в УкраїнуЕкономікаЖиттяЗброя і технології

З початку року 74 тисячі гектарів земель повернуто в експлуатацію після розмінування — Мінекономіки

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Розмінування
Сапер обстежує землю, яку очистила машина для дистанційного розмінування, Харківська область, Україна. Олександр Ставицький/Суспільне Харків

У березні саперні підрозділи урядових та неурядових операторів обстежили понад 26,5 тисяч гектарів сільськогосподарських земель, з яких майже 23,5 тисячі повернуто в експлуатацію. Загалом з початку року обстежено 80,3 тисячі гектарів земель, з яких близько 74 тисячі гектарів повернуто в експлуатацію.

Про це повідомили у Міністерстві економіки України.

"Це, умовно, "плюс" 350 тисяч тонн пшениці, які аграрії вже цього року зберуть з очищених від мін та вибухівки полів. Важливо, що станом на кінець березня 80% повернутих площ вже активно використовувалася за призначенням", — пояснила міністерка економіки Юлія Свириденко.

Вона додала, що уряд комплексно вирішує завдання з пришвидшення очищення території України від мін. Зокрема, за її словами, у березні було ухвалено порядок компенсації аграріям, які замовлятимуть послуги з гуманітарного розмінування земель.

"Це важливий крок до запуску ринку гуманітарного розмінування. Підписали угоду з Palantir – передові технології з аналізу big data, та штучний інтелект допомагатимуть нам більш ефективно організувати роботу з обстеження та розмінування. Дуже активно працюємо над впровадженням вітчизняних розробок та посилення спроможностей операторів шляхом закупівлі української техніки та обладнання", — розповіла Свириденко.

Також міністерка зазначила, що у в березні зросла кількість підрозділів, що здійснювали  гуманітарне чи оперативне розмінування, а також кількість залучених до роботи машин розмінування.

У вересні 2023 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав, що для повного розмінування України потрібно 37 мільярдів доларів і понад 10 тисяч саперів. У державі є тільки 3 тисячі фахівців. Партнери вже виділили 250 мільйонів доларів на розмінування.

У лютому 2024-го у ДСНС повідомляли, що в Україні потенційно замінованими залишаються 156 тисяч квадратних кілометрів.

На початку березня Мінекономіки України та компанія Palantir, яка спеціалізується на аналітиці великих даних, підписали угоду про партнерство для співпраці у гуманітарному розмінуванні територій. Зокрема документ передбачає розмінування України за допомогою технологій штучного інтелекту.

Топ дня
Гаага
44 країни підтримали створення спецтрибуналу для РФ за злочини проти України та ухвалили відповідну декларацію Важливо
Patriot
ППО для України: Німеччина ініціює аналіз наявних у світі ЗРК Patriot та інших систем ППО — Кулеба
Джерело нейтронів у Харкові
Ядерна установка "Джерело нейтронів" у Харкові знеструмлена після ударів 4 квітня
Краматорськ, піцерія "РІА", обстріл 27 червня 2023 року
Удар по RIA. Суд визнав Володимира Синельника винним у наведенні ракети по піцерії у Краматорську: який вирок
Артем Шило
Заволодіння майже 95 млн грн "УЗ": суд обрав запобіжний захід ексраднику ОПУ Артему Шилу

Вибір редакції
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
Дізнайтесь більше
Розмінування
Близько 26% території України є потенційно небезпечними через забруднення вибухівкою — ДСНС
Фермер Олег Гірман з Харківщини
Фермер Олег Гірман з Харківщини підірвався на міні: як відновлюється та працює після поранення
мінування, глобал, поліція
У Житомирі перевіряють інформацію про замінування торговельного центру
касетний снаряд
У Миколаєві та області вибухотехніки поліції знешкодили касетні боєприпаси
На початок