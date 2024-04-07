Естонія знайшла мільйон снарядів для України – міністр оборони країни

Естонія має змогу придбати для української армії мільйон снарядів і ракет на суму близько 2-3 мільярди євро, якщо союзники нададуть на них кошти.

Про це міністр оборони Естонії Ханно Певкур сказав у інтерв’ю виданню Postimees.

Певкур не уточнив, про закупівлю яких саме снарядів йдеться, однак, за оцінками Postimees, мається на увазі мільйон снарядів для РСЗВ “Град”.

За словами Певкура, в Естонії є можливість швидко закупити велику кількість боєприпасів, переважно у неєвропейських країн, для України та доставити їх за два місяці. Водночас естонський міністр не назвав конкретних продавців боєприпасів.

“Оскільки замовлення включають снаряди калібру як 155 мм, так і 152 мм, Росія також активно шукає постачальників у всьому світі через Білорусь. Існує певна гонка з часом, щоб побачити, хто може закупити їх першим”, — сказав Певкур.

За словами Певкура, є чотири основні сфери у питанні допомоги Україні: боєприпаси, протиповітряна оборона, бронетехніка та радіоелектронна боротьба. Що стосується боєприпасів, то, сказав він, фінансування зараз викликає більше занепокоєння, аніж наявність снарядів.

“Було сказано, що не вистачає боєприпасів, чеська ініціатива придбати 800 тисяч снарядів свідчить про те, що боєприпаси дійсно є", — відзначив міністр.

За його словами, в Естонії також є широкий вибір країн, де ми могли б закупити снаряди для України.

"Якщо ми об'єднаємо мільйон снарядів від ЄС, чеську ініціативу, наші закупівельні можливості, а також британські варіанти, то, смію припустити, цьогоріч на Україну можна буде відправити від 2 до 2,5 млн снарядів", — сказав Певкур.

Раніше стало відомо, що Чехія ініціювала закупівлю на гроші ЄС боєприпасів для України в третіх країнах. Йшлося про 800 тисяч боєприпасів, які були знайдені в різних частинах світу.