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Удари РФ по ТЕЦ, пакет допомоги від Литви та кошти від США на модернізацію ППО в Україні. 779 день війни. Онлайн
Вторгнення Росії в УкраїнуПодіїТоп дня

Удари РФ по ТЕЦ, пакет допомоги від Литви та кошти від США на модернізацію ППО в Україні. 779 день війни. Онлайн

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Люди ховаються в метро під час обстрілу, 11 квітня
Люди ховаються в метро під час обстрілу, 11 квітня. REUTERS/Alina Smutko

12 квітня — 779 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.

Головне на цей час

Корольчук: стратегія ударів росіян — змусити Україну маневрувати блоками АЕС

Ударами по енергетичній інфраструктурі України росіяни хочуть змусити Україну маневрувати блоками АЕС, що може призвести до більшої аварійності.

Таку думку висловив в ефірі Українського радіо експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

"Тактику чи стратегію російської сторони мені зрозуміти важко. Я можу тільки припустити, що вони добиваються ослаблення маневреної генерації ТЕС і ТЕЦ. Особливо в прифронтових регіонах. Навіть Сумську область сьогодні можна вважати прифронтовою. Там сьогодні теж були ураження об'єктів генерації. Тому ослаблення маневреної генерації веде до того, що перед владою, урядом, Міненерго буде стояти вибір – або навантажувати більше атомні електростанції і фактично ними маневрувати, коли зросте споживання влітку. А це може призвести до більшої аварійності. І, скоріше за все, це така стратегія російської сторони", — підкреслив Юрій Корольчук.

На Хмельниччині було чути звуки вибухів

На Хмельниччині було чути звуки вибухів, повідомляє кореспондентка Суспільного.

В області оголошена повітряна тривога.

Повітряні Сили раніше попереджали про рух "шахедів" в напрямку Хмельниччини.

Україна може отримати від Польщі радянські ракети для ППО — Дуда

Польща розглядає можливість передати Україні свої запаси радянських ракет для систем протиповітряної оборони.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда під час пресконференції у Вільнюсі з главою української держави Володимиром Зеленським та очільником Литви Гітанасом Науседою.

Дуда підкреслив, що питання передачі ракет він вже обговорив з президентом Зеленський.

"Під час двосторонньої зустрічі я та президент Зеленський обговорювали запаси ракет, які ми маємо з радянських часів. Ми говорили про можливість передати їх Україні, щоб забезпечити ППО. Я говоритиму з нашим міністром оборони, коли повернуся до Варшави", – сказав Дуда на пресконференції.

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