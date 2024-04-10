Депутати розглянули половину правок до законопроєкту про мобілізацію

У Раді розглянули вже половину з понад чотирьох тисяч правок до законопроєкту про мобілізацію.

Про це написав у Telegram нардеп Ярослав Железняк.

За його повідомленням, о 23:40 було розглянуто 2147 правок, що є рівно половиною від усієї їх кількості. До цього також відзначали, що розглядати правки з'явилося менше пів сотні народних обранців з 401.