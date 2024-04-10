11 квітня — 778 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час
Кулеба: Україна сподівається отримати найближчим часом 7 батарей Patriot
Щонайменше сім батарей Patriot сподівається отримати Україна якнайшвидше від партнерів та союзників для посилення своєї оборони.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю The Washington Post.
За його словами, його команда ідентифікувала понад 100 доступних Patriot – деякі сусідні країни мають більше однієї батареї, яка охороняє порт чи аеродром. Президент України Володимир Зеленський казав, що Україні потрібно 26, щоб створити повний повітряний щит над Україною. Українська влада розглядає навіть можливість позики для систем Patriot.
Депутати розглянули половину правок до законопроєкту про мобілізацію
У Раді розглянули вже половину з понад чотирьох тисяч правок до законопроєкту про мобілізацію.
Про це написав у Telegram нардеп Ярослав Железняк.
За його повідомленням, о 23:40 було розглянуто 2147 правок, що є рівно половиною від усієї їх кількості. До цього також відзначали, що розглядати правки з'явилося менше пів сотні народних обранців з 401.