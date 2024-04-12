Кабінет міністрів України сьогодні 12 березня ухвалив рішення про оновлення та збільшення грошових виплат для українських військовослужбовців та поліцейських до 170 000 гривень.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

Він зазначив, що тепер загальна сума виплат складатиметься з базової суми у 100 000 гривень та додаткової винагороди у 70 000 гривень. Додаткова винагорода в розмірі 70 тисяч гривень буде виплачуватись за кожні 30 днів активної участі в бойових діях як на лінії зіткнення, так і на території противника.

"Це рішення не тільки про мотивацію. Це рішення про справедливість. Воно стане додатковим стимулом для наших захисників, які щодня ризикують своїм життям, захищаючи нашу свободу та майбутнє", — прокоментував рішення Умєров.

Напередодні, 11 квітня, Верховна Рада прийняла постанову, за якою Кабмін України має розробити документи щодо додаткової премії у 70 тисяч грн військовим ЗСУ, які перебувають на передовій.

Ці 70 тисяч передбачатимуться для військових, які виконують бойові чи спеціальні завдання під час ведення бойових (спеціальних) дій на лінії бойового зіткнення з противником на відстані виконання бойових (спеціальних) завдань військовою частиною (підрозділом, зокрема зведеним) першого ешелону оборони або наступу (контрнаступу, контратаки) до ротного опорного пункту включно, а також на території противника (наприклад, між позиціями військ противника та своїх, на тимчасово окупованій територіях України).

Крім того, цією ж постановою вирішено, що найближчим часом потрібно внести законопроєкт про ротацію військових, їх звільнення з військової служби та медико-соціальну реабілітацію.