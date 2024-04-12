Україна повернула тіла 99 полеглих захисників

Україні вдалося повернути тіла 99 загиблих захисників.

Про це повідомили у Telegram-каналі Координаційного штабу з питань поводження із військовополоненими.

"За результатами репатріаційних заходів, до України повернули 99 полеглих оборонців. Зокрема вдалося репатріювати 77 тіл захисників, що воювали на Донецькому напрямку, 20 полеглих воїнів зі Запорізького напрямку та двох бійців із Харківського напрямку", — мовиться у повідомленні.

Як зазначається, ЗСУ перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих.

"Після ідентифікації тіла наших оборонців передадуть родинам для гідного поховання", — додали у Координаційному штабі.