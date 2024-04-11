Саміт Тримор'я: лідери ухвалили спільну декларацію. Головні заяви

Учасники саміту Ініціативи трьох морів (3SI), або Тримор'я, що відбувається у Вільнюсі, ухвалили спільну декларацію, у якій висловили віданість ідею побачити стійкішу Європу.

Про це під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським та президентом Польщі Анджеєм Дудою заявив президент Литви Ґітанас Науседа.

"Ми засудили війну Росії і висловили підтримку проти агресора. Ми вітаємо рішення Євроради розпочати процес переговорів, про вступ з Україною і Молдовою", — зазначив Науседа.

Він додав, що Ініціатива трьох морів також вітає встановлення спільної групи інтересів в межах міжнародного транспортного форуму та заохочує всі зацікавлені країни долучитися.

Президент України Володимир Зеленський своєю чергою під час пресконференції подякував партнерам за підтримку та зазначив, що запросив представників Триморʼя приєднатися до української Формули миру та взяти участь у саміті, який відбудеться у Швейцарії у червні.

Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції за підсумками саміту Тримор'я у Вільнюсі, 11 квітня 2024 року. AP

Також Зеленський відповів на питання щодо закону про мобілізацію.

"Є посилення контролю щодо ухилянтів. Будь-яка людина, ухилянт порушувала законодавство. Тут деякі зміни до норм, які допоможуть військовому керівництву. Там і питання щодо підтримки війську, яке постійно на фронті, відпустки, ротація", — зазначив він.

Президент Польщі Анджей Дуда своєю чергою відповів на питання про потенційне підписання безпекової угоди з Україною.

"Ми підтримували Україну з перших днів війни. Мільйони українців прибували до Польщі. Вони коли війна закінчиться вони повернуться додому і зможуть відбуд своє житло. Польща їм допоможе. В нас скоро буде нова угода. Ми постійно допомагаємо, зараз беремо участь щодо (постачання — ред.) боєприпасів", — сказав Дуда.

Учасники саміту Тримор'я, 11 квітня 2024 року, Вільнюс, Литва. AP

Ініціатива трьох морів (3SI), або Тримор'я — міжнародна економічна та інфраструктурна ініціатива, що об'єднує 12 країн Європейського Союзу, розташованих поблизу Балтійського, Чорного й Адріатичного морів. Ініціатива спрямована на створення регіонального діалогу з різних питань, що стосуються країн-членів.

Україна вже була частково долучена до декількох проєктів, а на саміті в червні 2022 року отримала новий статус ― партнера-учасника ініціативи.

А на саміті у вересні 2023 року Україна отримала статус асоційованої держави-учасниці ініціативи Трьох морів.

Цього року саміт Тримор'я приймає Литва у столиці Вільнюсі. "Після того, як Росія розпочала неспровоковану та незаконну війну проти України, геополітичне значення поглибленої співпраці та кращого зв’язку в коридорі «північ-південь» різко зросло. Ініціатива трьох морів служить політичною платформою для сприяння цьому співробітництву для побудови міцніших зв’язків у сферах транспорту, енергетики, військової мобільності та цифровізації", — заявив литовський президент Гітанас Науседа.