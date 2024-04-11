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У Литві Зеленський зустрівся з Науседою
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У Литві Зеленський зустрівся з Науседою

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У Литві Зеленський зустрівся з Науседою
Президент України Володимир Зеленський. Getty Images

У Литві президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом країни Ґітанасом Науседою. Йшлося про боєприпаси для України, протиповітряну оборону, шлях України до НАТО та Євросоюзу.

Відео зустрічі оприлюднив Delfi.

Як відзначив Зеленський, однією з тем зустрічі була протиповітряна оборона для України.

“Дякуємо вам за вашу допомогу у боєприпасах для ППО. Ми сьогодні говоритимемо про ППО. Це зараз найбільший виклик для України. Сьогодні рано зранку Україну знову обстріляли російські ракети. Харків, Одеса, Київська область. Тому це для нас зараз першочергове питання”, — сказав президент України.

Він також подякував Литві за підтримку євроатлантичного шляху України. За словами Зеленського, Україна не має альтернативних шляхів.

“Сьогодні ми говоритимемо теж про це, про наш спільний погляд щодо майбутнього саміту НАТО у Вашингтоні і про важливі, я сподіваюся, для нас рішення у червні для нашого майбутнього членства у ЄС”, — наголосив Зеленський.

Як заявив Науседа, Литва розуміє, що зараз Україні необхідно надавати усе необхідне — політично, економічно та військово. І нині литовська влада намагається заохотити наших партнерів допомагати Україні, та не тільки ухвалювати якісь рішення, а ще й виконувати їх. Це, зокрема, стосується боєприпасів.

“Литва намагається надати усе необхідне вам озброєння. Але наші можливості обмежені. Проте ми готові надати вам антидронові системи, броньовані автомобілі та боєприпаси 155 калібру”, — сказав Науседа.

Він додав, що Литва намагається допомагати Україні на шляху до НАТО та Євросоюзу. Литовські експерти будуть поруч з Україною й поділяться необхідною інформацією і досвідом, додав глава литовської держави.

Президент України Володимир Зеленський 11 квітня приїхав до Литви, аби взяти участь у саміті Триморʼя, обговорити ППО для України та підписати чергову двосторонню угоду про безпеку.

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