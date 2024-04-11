Голова фонду "Повернись живим" Чмут: мобілізація має відбуватися з 20 років

Голова благодійного фонду "Повернись живим" Тарас Чмут вважає, що мобілізації мають підлягати українці, які досягли 20-річного віку.

Про це Чмут сказав в інтерв'ю "Українській правді".

"Я зараз скажу жахливу фразу, після якої це інтерв'ю дуже змінить все навколо. Але, на мою думку, мобілізація має відбуватися з 20 років уже. Ми занадто багато втратили часу", — заявив він.

Відповідно Чмут зазначив, що зниження призовного віку до 25 років — це пізно.

"Нам треба ухвалювати непопулярні рішення, або в майбутньому нас чекатимуть ще більші проблеми", — підсумував очільник фонду "Повернись живим".

2 квітня стало відомо, що президент Володимир Зеленський підписав закон щодо зменшення граничного віку перебування призовників на військовому обліку з 27 до 25 років, який Верховна рада схвалила у травні 2023 року.

Уряд 5 травня 2023 року підтримав законопроєкт, який передбачає зниження граничного віку перебування на обліку призовників з 27 до 25 років.

Раніше Міноборони на звернення ЗСУ підготувало зміни до законодавства щодо зменшення граничного віку перебування на військовому обліку призовників з 27 до 25 років.

У МО обґрунтували зміни призовного віку тим, що "значна кількість придатних громадян, які не мають статусу військовозобов'язаних, не може бути залучена до служби за призовом під час мобілізації".