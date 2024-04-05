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ТЦК викликатимуть для перевірки громадян, які досягли 25-річного віку — Генштаб
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ТЦК викликатимуть для перевірки громадян, які досягли 25-річного віку — Генштаб

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ТЦК будуть викликати для перевірки громадян, які досягли 25-річного віку — Генштаб
Військовослужбовець Даніїл на робочому місці з колегою. Суспільне Миколаїв/Олександр Гордієнко

Територіальні центри комплектування (ТЦК) викликатимуть громадян, які перебували на військовому обліку призовників та досягли 25-річного віку для уточнення облікових даних, проходження медичного огляду та оформлення відповідних військово-облікових документів.

Про це у п’ятницю, 5 квітня, повідомили у Генштабі ЗСУ.

У Генштабі нагадали, що президент України підписав закон щодо зменшення з 27 до 25 років віку перебування громадян на військовому обліку призовників. Зокрема, громадяни, які досягли 25-річного віку, підлягатимуть зняттю з військового обліку призовників та взяттю на військовий облік військовозобов'язаних.

“З набранням чинності вищезазначеним Законом України територіальними центрами комплектування буде здійснюватися виклик громадян, які перебували на військовому обліку призовників та досягли 25-річного віку для уточнення облікових даних, проходження медичного огляду та оформлення відповідних військово-облікових документів”, — пояснили у Генштабі.

2 квітня стало відомо, що президент Володимир Зеленський підписав закон щодо зменшення граничного віку перебування призовників на військовому обліку з 27 до 25 років, який Верховна рада схвалила у травні 2023 року.

Уряд 5 травня 2023 року підтримав законопроєкт, який передбачає зниження граничного віку перебування на обліку призовників з 27 до 25 років.

Раніше Міноборони на звернення ЗСУ підготувало зміни до законодавства щодо зменшення граничного віку перебування на військовому обліку призовників з 27 до 25 років.

У МО обґрунтували зміни призовного віку тим, що "значна кількість придатних громадян, які не мають статусу військовозобов'язаних, не може бути залучена до служби за призовом під час мобілізації".

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