Уночі 11 квітня сили протиповітряної оборони знищили 57 повітряних цілей: 18 ракет і 39 "шахедів", якими Росія атакувала Україну. Про засоби, якими атакували, в ефірі марафону "Єдині новини" розповів речник командування Повітряних Сил Ілля Євлаш.

За його словами, росіяни завдали комбінованого удару ракетами різних типів та ударними БпЛА: 20 крилатих ракет Х-101/Х-555, шість "Кинджалів", 12 керованих ракет С-300 та чотири Х-59.

Також Євлаш додав, що росіяни атакують Україну з прикордонних районів та намагаються атакувати зненацька. Відтак, швидкість підльоту ракет обмежує сили ППО в ефективності.