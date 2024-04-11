НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
"Ворог запустив майже всі засоби, що має" — Євлаш про нічну атаку на Україну. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ
ВІДЕОНОВИНИОбстрілиВторгнення Росії в УкраїнуЗСУЗброяВідео

"Ворог запустив майже всі засоби, що має" — Євлаш про нічну атаку на Україну. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

Уночі 11 квітня сили протиповітряної оборони знищили 57 повітряних цілей: 18 ракет і 39 "шахедів", якими Росія атакувала Україну. Про засоби, якими атакували, в ефірі марафону "Єдині новини" розповів речник командування Повітряних Сил Ілля Євлаш.

За його словами, росіяни завдали комбінованого удару ракетами різних типів та ударними БпЛА: 20 крилатих ракет Х-101/Х-555, шість "Кинджалів", 12 керованих ракет С-300 та чотири Х-59.

Також Євлаш додав, що росіяни атакують Україну з прикордонних районів та намагаються атакувати зненацька. Відтак, швидкість підльоту ракет обмежує сили ППО в ефективності.

Топ дня
Пошкоджена внаслідок обстрілу будівля в Костянтинівці
Рада схвалила законопроєкт про мобілізацію, Росія зруйнувала Трипільську ТЕЦ. 778 день війни. Онлайн Важливо
Люди ховаються в метро під час обстрілу, 11 квітня
Удари РФ по ТЕЦ, пакет допомоги від Литви та кошти від США на модернізацію ППО в Україні. 779 день війни. Онлайн
Туреччина
Туреччина пропонує Україні та РФ мирний план. В ОП відреагували на інформацію про нібито пропозицію "заморозити" війну ЗМІ
Європарламент
"Доки Україні не дадуть Patriot". Європарламент відмовився голосувати за продовження фінансування Ради ЄС
Україна і Латвія підписали двосторонню безпекову угоду — Зеленський
Україна і Латвія підписали двосторонню безпекову угоду — Зеленський

Вибір редакції
боєць батальйону Ахіллес готує безпілотник
"Найдивніше, що я бачив в моніторі — дорогу трупів": хто і як обороняє Часів Яр
Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець
"Я проти збільшення повноважень ТЦК" — Лубінець про мобілізацію, обмін полоненими та повернення українських дітей з РФ
гроші, гривні
Як і хто зберігає гроші, золоті злитки та коштовності, вилучені під час обшуків у підозрюваних в корупції чи хабарництві
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Дізнайтесь більше
Історія Катерини Стащищак
"Був вибір: життя або ні": історія одеситки, яка займається бальними танцями з протезом ноги. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ
Марія Семенюк
Понад рік на фронті: історія поліціянтки та бойової медикині з Ужгорода Марії Семенюк. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ
Єгор верхи на Тіффані
У Дніпрі на базі кінного клубу проводять іпотерапію для військових. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ
Снайпер
Українська зброя, стандарти НАТО, підготовка: інтерв’ю інструктора снайперів. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ
На початок