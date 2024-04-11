Депутати розглянули половину правок до законопроєкту про мобілізацію

У Раді розглянули вже половину з понад чотирьох тисяч правок до законопроєкту про мобілізацію.

Про це написав у Telegram нардеп Ярослав Железняк.

За його повідомленням, о 23:40 було розглянуто 2147 правок, що є рівно половиною від усієї їх кількості.

До цього також відзначали, що розглядати правки з'явилося менше пів сотні народних обранців з 401.

Як повідомив Железняк, у залі пленарного засідання Верховної Ради перебувають 30 народних депутатів. Це не дає змоги провести результативного голосування за будь-яку поправку, однак достатньо, щоб їх відхиляти.

Що відомо про законопроєкт стосовно мобілізації

26 грудня Кабмін вніс до Ради законопроєкт "Про удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби".

До цього президент Володимир Зеленський вказав, що під час обговорення питання стосовно закону про мобілізацію військові запропонували додатково призвати 450-500 тисяч людей.

Уряд 11 січня офіційно відкликав з парламенту законопроєкт про мобілізацію.

11 січня міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що команда відомства вже підготувала нову редакцію законопроєкту про мобілізацію з урахуванням всіх пропозицій, погоджених в робочому порядку з депутатами на засіданнях Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

12 січня голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що терміни повторного внесення законопроєкту про мобілізацію до Верховної ради не обговорювалися.

30 січня Кабмін затвердив оновлену версію законопроєкту про мобілізацію та передав її до Верховної ради. Своєю чергою у МО вказали, що коментарі та зауваження до документа були враховані спільно з Генштабом ЗСУ, урядом та народними депутатами.

7 лютого Верховна рада підтримала у першому читанні запропонований урядом оновлений законопроєкт про мобілізацію.